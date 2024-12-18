國科會宣布：串聯半導體供應鏈組「晶片台灣隊」 供應本土所需晶片

每四年召開一次全國科技會議18日下午閉幕，國科會主委吳誠文在會後記者會上宣布，將組「Chip Team Taiwan」（晶片台灣隊），將串聯半導體設計、製造及封測等供應鏈，生產並供應台灣百工百業AI應用及系統服務所需晶片。他點名機器人、無人機及太空產業是未來重點。

他表示，國科會成立「Chip Team Taiwan」（晶片台灣隊），team member（隊員）現在規畫中。他也承諾，台灣半導體供應鏈未來供應台灣本土所需晶片外，也會行銷全世界，為民主國家提供晶片，請各國放心。

為期三天的全國科技會議，主要是匯集產學研各界建言，此次會議以「智慧科技」、「創新經濟」、「均衡社會」、「淨零永續」等四大議題為主軸，昨日閉幕先發表總結報告，行政院長卓榮泰出席致詞，他允諾，科技界建言都會落實在國政中。

吳誠文表示，這個構想是從半導體產業衍生出來，台灣有完整半導體供應鏈，製造、封裝測試，以及正在發展的半導體材料及半導設備等，但目前供應鏈都是對接到國外市場，很大比例是出口給國際大客戶，而非因應國內產業需要。主要是台灣不擅長做終端市場產品開發。

他表示，台灣產業過去專注在代工，發展出全世界獨一無二的供應鏈，是非常成功的模式，全世界也都很羨慕。這次全國科技會議強調科技應協助台灣「均衡」及「永續」發展，創新經濟也需要AI，因此未來在主權AI下，發展國內產業需要的終端產品、應用系統及創新服務，要讓台灣已經非常強大的科技來帶動百工百業的AI應用。

他指出，軍用商規無人機現已在進行中，市場是在台灣，未來也能行銷世界。他還引用台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家的引言報告指出，多功能機器人、無人機是未來兩大方向；此外，吳誠文認為，還有太空通訊衛星產業，這都需要晶片、需要半導體。未來不再是買國外設計，在台灣製造後，再繞一圈用在台灣產業上。