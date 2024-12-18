快訊

高雄美術館特區道路坍塌 建築工地前現7坪坑洞…警封鎖道路

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

民團號召青鳥今晚集結藍營中央黨部抗議 國民黨回應了

英飛凌成立高雄據點 深化與在地半導體產業鏈連結

中央社／ 新竹18日電
位於高捷生態園區站的艾捷大樓是由一功營造取得的「凹子底停五立體停車場」BOT案，為地上10層建築，1樓為中國信託銀行，其餘樓層皆為商辦，目前由艾司摩爾、英飛凌、科林研發以及東京威力科創等4家半導體外商公司承租。 中央社
位於高捷生態園區站的艾捷大樓是由一功營造取得的「凹子底停五立體停車場」BOT案，為地上10層建築，1樓為中國信託銀行，其餘樓層皆為商辦，目前由艾司摩爾、英飛凌、科林研發以及東京威力科創等4家半導體外商公司承租。 中央社

德商晶片製造商英飛凌（Infineon）今天宣布於高雄設立辦公室，並舉辦開幕啟用典禮，以持續深化與台灣半導體產業鏈的連結。

英飛凌發布新聞稿表示，高雄辦公室的核心業務聚焦於與半導體封裝及測試外包夥伴建立策略合作關係，透過緊密的合作，實現創新、效率與高品質的產品製造。

英飛凌指出，高雄辦公室位於左營區艾捷大樓，位處半導體S廊帶發展樞紐。辦公室有新設備，並規劃多個會議與協作空間，讓員工們能與更多代工製造夥伴進行交流與業務拓展，以優化後段封測的服務，未來，英飛凌也將引入更多元的封測產品設計在台生產。

英飛凌晶圓委外製造部副總經理駱漢誠說，台灣聚集了全球頂尖的半導體製造服務聚落，也是英飛凌重要的外包製造基地。英飛凌自1999年進入台灣市場，便與高雄的半導體聚落建立業務聯繫。高雄辦公室成立，將擴展並加深與外包夥伴的合作，共同推動半導體產業的技術研發和製程精進，加速催化各種低碳化與AI智慧化應用的實現。

半導體 封測

延伸閱讀

高雄本土登革熱疫情升溫 入夏後已累計7例...新增1例是工作地感染

高雄毒駕又一樁 男吸喪屍菸彈後開車連撞路邊4輛機車釀2傷

高雄毒駕男拒檢衝撞警車釀3警傷 吃11張罰單可罰37萬

影／高雄知名拉麵店疑爆發集體食物中毒 衛生局令徹底清消停業1天

相關新聞

政府將推「Chip Team Taiwan 晶片國家隊」 強化晶片內需

4年舉辦1次的全國科學技術會議今舉行閉幕式，並發布總結報告。國科會主委吳誠文表示，政府將推出「Chip Team Tai...

南亞科跨足高頻寬記憶體 擬6.6億元入股補丁科技

DRAM大廠南亞科(2408)決定跨足高頻寬記憶體，今(18)日舉行董事會通過與補丁科技進行策略合作開發客製化超高頻寬記...

TSIA：伺服器和晶片設計是台灣優勢 有助百業AI化

台灣半導體產業協會（TSIA）執行長吳志毅今天表示，伺服器和晶片設計等是台灣的主場優勢，台灣應藉由這些優勢降低AI應用進...

新鉅科處分中科廠房 矽品出價30.2億簽買賣意向書

光學鏡頭廠新鉅科今天重訊公告，決議通過處分座落中部科學園區內廠房，以未稅新台幣30.2億元，與矽品精密工業股份有限公司簽...

國科會宣布：串聯半導體供應鏈組「晶片台灣隊」 供應本土所需晶片

每四年召開一次全國科技會議18日下午閉幕，國科會主委吳誠文在會後記者會上宣布，將組「Chip Team Taiwan」（...

德商晶片製造商英飛凌設高雄辦公室 陳其邁：北高雄A辦供不應求

台積電高雄設廠吸引40多家半導體廠商進駐高雄，德商晶片製造商英飛凌（Infineon）也入駐「艾捷大樓」，高雄市長陳其邁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。