英飛凌成立高雄據點 深化與在地半導體產業鏈連結

德商晶片製造商英飛凌（Infineon）今天宣布於高雄設立辦公室，並舉辦開幕啟用典禮，以持續深化與台灣半導體產業鏈的連結。

英飛凌發布新聞稿表示，高雄辦公室的核心業務聚焦於與半導體封裝及測試外包夥伴建立策略合作關係，透過緊密的合作，實現創新、效率與高品質的產品製造。

英飛凌指出，高雄辦公室位於左營區艾捷大樓，位處半導體S廊帶發展樞紐。辦公室有新設備，並規劃多個會議與協作空間，讓員工們能與更多代工製造夥伴進行交流與業務拓展，以優化後段封測的服務，未來，英飛凌也將引入更多元的封測產品設計在台生產。

英飛凌晶圓委外製造部副總經理駱漢誠說，台灣聚集了全球頂尖的半導體製造服務聚落，也是英飛凌重要的外包製造基地。英飛凌自1999年進入台灣市場，便與高雄的半導體聚落建立業務聯繫。高雄辦公室成立，將擴展並加深與外包夥伴的合作，共同推動半導體產業的技術研發和製程精進，加速催化各種低碳化與AI智慧化應用的實現。