丁丁藥局百店達陣！佳世達目標登台灣連鎖藥局前兩強

工研院揪產學界合作推動建構健康臺灣產業生態系，佳世達（2352）集團轉投資智慧醫療事業版圖超過15年，集團董事長陳其宏分享經驗表示，台灣智慧醫療場域的發展需要政府法規的鬆綁配合，佳世達技術面會跟工研院緊密合作，隨丁丁藥局家數破百，他指因台灣藥局會連鎖化集團化，佳世達將積極擴張力拚成台灣前兩大連鎖藥局規模。

工研院「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」17日舉辦「公私協力合作推動健康臺灣生態系論壇」，串聯藥局、醫療、照護等關鍵產業夥伴發表技術並交流智慧醫療推動經驗，盼整合跨域創新智慧與ICT研發能量，跨產業及跨領域合作推創解決方案，佳世達在中國大陸有兩家醫院（明基醫院），陳其宏觀察兩岸環境，坦言物聯網法規面中國大陸比台灣跑得快。

陳其宏表示，明基醫院在大陸的智慧醫院有很多服務功能是台灣沒辦法做的，需要政策支持，業者才敢放心推動，中國大陸在物聯網技術相對開放，如支付系統或人臉辨識系統都很普及，可以推刷臉支付，但台灣保護個資，不易實施，物聯網應用在國外發展很快，台灣未來受到刺激早晚會跟進，只是很可惜，台灣其實可以更快，可以成為其他國家的範本。

陳其宏舉無人機及無人計程車等應用為例，中國大陸跟美國都已經推動，中國大陸無人空中計程車都已在試驗（POC），若無法規許可就沒有商業機會，「談AI，無人文化就是最高境界」陳其宏表示，無人商店或無人船、機器狗，要法令先放寬產業才可能動，若不放寬，大家都會很保守，怕出問題。

「但中國大陸都可以開放，我們台灣還會怕」，他建議台灣至少可以先從小區域試點，穩當再慢慢擴大到城市。對此國科會主委吳誠文表示，關於台灣無人機的創新應用服務驗證計畫，2025年將會做進一步計畫提交行政院通過後對外公佈。

陳其宏表示，現在政府很棒的一點是延攬企業家入閣，如經濟部長郭智輝或國發會主委劉鏡清，企業透過這些好朋友正說服鼓勵政府，思考修改台灣產業的規範或法規，他舉台灣法規限制醫院不能上市櫃，是財團法人不應以營利為目的，但國外醫院則可以上市，他認為這不利醫院擴張財源，經營的發展相對受限。

佳世達落實通路先行策略，醫療通路布局也加快腳步，陳其宏表示，藥局走向連鎖化，未來台灣藥局會跟便利商店一樣，變成現在7-11、全家、萊爾富跟OK四大這樣的局面，而且只有前兩大可以賺到錢，現在台灣藥局還有很多單店藥局，但佳世達希望掌握這波局勢，可以成為前兩大連鎖藥局，

佳世達目前旗下有丁丁跟正光藥局，丁丁藥局18日正式公布全新企業識別標誌，由於目前已有99店，預計第100店高雄裕誠店預計21日開幕，加上正光旗下藥局家數早已破百家，另洽談合康跟專品藥局合作中，隨丁丁本周高雄新店又將開幕，從自設門市到併購新藥局夥伴，佳世達的連鎖藥局爭王腳步愈發積極。