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德商晶片製造商英飛凌設高雄辦公室 陳其邁：北高雄A辦供不應求

中央社／ 高雄18日電
高雄市長陳其邁（中）18日出席德國晶片製造商英飛凌（Infineon）高雄辦公室落成記者會，和與會貴賓合影留念。中央社
高雄市長陳其邁（中）18日出席德國晶片製造商英飛凌（Infineon）高雄辦公室落成記者會，和與會貴賓合影留念。中央社

台積電高雄設廠吸引40多家半導體廠商進駐高雄，德商晶片製造商英飛凌（Infineon）也入駐「艾捷大樓」，高雄市長陳其邁說，北高雄A級商辦供不應求「頭殼抱著燒」，要趕快解決這個問題。

位於高捷生態園區站的艾捷大樓是由一功營造取得的「凹子底停五立體停車場」BOT案，10層樓建築中，地下1樓及3至6樓為停車場，1樓為中國信託銀行；其餘樓層皆為商辦，目前已由艾司摩爾、英飛凌、科林研發、以及東京威力科創等4家半導體外商公司承租。

陳其邁今天出席剪綵典禮，會前聯訪時表示，英飛凌是從設計、製造到各種銷售整合的大廠，在台灣跟台積電、日月光有非常多合作的機會。北高雄陸續有40多家半導體的上下游供應鏈廠商進駐，A級辦公室需求非常強勁，市府要解決供不應求的問題。

陳其邁說，市府希望加快辦公空間跟產業用地需求滿足廠商，這裡比較靠近市中心，交通非常便捷，也連接高鐵、公路等這些相關運輸，對整個供應鏈的整合，提供最有利條件。從這裡到左營高鐵站、台積電只需要1至3站捷運就會到。

英飛凌晶圓委外製造部副總經理駱漢誠致詞說，英飛凌自1999年進入台灣市場，在陸續在台北、新竹設立辦公室，今天高雄辦公室正式成立，英飛凌除將聚焦與半導體封裝及測試外包（OSAT）夥伴建立策略合作關係，更象徵英飛凌對台灣半導體產業鏈的承諾，加深與外包夥伴的合作。

陳其邁致詞時表示，高雄擁有絕佳的工業基礎，並且因應世界潮流，持續擴大高科技實力，朝晶圓製造、IC設計領域發展，再透過先進製程的加入、串聯南部各大園區，高雄一定會成為全世界先進半導體的關鍵廊帶。

半導體 台積電 陳其邁

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