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新鉅科處分中科廠房 矽品出價30.2億簽買賣意向書

中央社／ 台北18日電
光學元件廠新鉅科。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
光學元件廠新鉅科。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

光學鏡頭廠新鉅科今天重訊公告，決議通過處分座落中部科學園區內廠房，以未稅新台幣30.2億元，與矽品精密工業股份有限公司簽訂不動產買賣意向書，將能減少負債，並強化財務結構。

新鉅科表示，今天上午召開審計委員會及董事會討論後，決議通過處分座落中部科學園區內廠房，開標後矽品精密工業股份有限公司以未稅新台幣30.2億元為最高價出價對象，新鉅科並與之簽訂不動產買賣意向書，同時提請民國114年第1次股東臨時會進行決議。

新鉅科指出，若處分中科廠房案順利完成相關合約簽訂，將搬遷至其他處所，繼續維持正常營運活動，透過本次處分案可提升資產報酬率，減少負債並強化財務結構，降低經營管理成本，且提高營運綜效，對提升公司價值及股東權益皆有正面助益。

新台幣 矽品 股東臨時會

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