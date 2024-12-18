由田與日本TKTK技術戰略合作聯盟 瞄準先進封裝市場

AOI大廠由田（3455）18日宣布，在規畫多年後，近日正式與日本載板與半導體3D量測龍頭公司TKTK（東光高岳株式會社）結成技術與戰略合作聯盟。此次結盟代表台日兩間頂尖檢測公司的合力，預示將攜手在半導體與載板領域提出獨特的先進解決方案，滿足高速成長的COWOS封裝需求。

由田強調，在封裝載板2D最終檢測領域擁用全球最高的市占率，在先進封裝黃光2D細線路檢測領域則穩居國內廠商出貨第一，同時也是全國極少數能夠在載板檢測、半導體檢測以及Display檢測都有深厚技術積累、客戶遍布兩岸的公司。

TKTK則是在IC載板與半導體3D量測領域的世界級領導廠商，是多家半導體廠與FAB廠認證指定的3D量測設備供應商。雙方此次聯手，著眼於滿足各式先進封裝檢量測需求，兩強合力將深化雙方在先進封裝檢量產品的深度與廣度，並為更多客戶提供完整的2D與3D檢量測產品。