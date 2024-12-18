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南亞科投6.6億元參與補丁現增 合作開發高頻寬記憶體

中央社／ 台北18日電

記憶體南亞科董事會今天決議通過，參與補丁科技現金增資案，投資金額不超過新台幣6.6億元，將與補丁合作開發客製化超高頻寬記憶體。

南亞科董事會決議以每股30元，取得上限2200萬股補丁普通股，總投資金額不超過6.6億元，持股上限約為38%。

南亞科發布新聞稿指出，結合南亞科10奈米級動態隨機存取記憶體（DRAM）技術與補丁在客製化DRAM產品的設計能力，共同開發高附加價值、高效能、低功耗的客製化超高頻寬記憶體，以拓展人工智慧（AI）高效能運算裝置的市場商機。

南亞科先前表示，投片產品以DDR4、DDR3、LPDDR4及LPDDR3為主，將以推進新製程及新產品為營運重點，第2代10奈米的8Gb DDR4與16Gb DDR5產品如期量產，目標於第4季底達到15%以上投片產能，明年計劃陸續推出LPDDR4和LPDDR5產品。

南亞科 記憶體

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