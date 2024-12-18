工研院攜手產學研 培育台灣電力菁英

AI人工智慧熱潮席捲全球，面對AI模型運算與資料中心所需的龐大電力需求，許多科技大廠紛紛投入能源的資源開發與建置，帶動電力產業發展與應用的蓬勃發展，企業急需更多綠領人才加入搶攻新商機。工研院18日攜手台灣電力與能源工程協會舉辦「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」，頒發「電網人才發展聯盟獎學金」及「劉書勝紀念獎」，分別給予年輕學子及已在業界貢獻所學的電力人才最大肯定，現場也邀請亞力電機（1514）、華城電機（1519）、康舒科技（6282）、台灣汽電共生（8926）等產學研專家到場頒獎與見證，期盼鼓勵這些優秀菁英能在電力領域發光發熱，共同幫助台灣電力轉型邁向淨零永續。

總統府資政沈榮津表示，淨零轉型已是國際當前趨勢，針對低碳電力需求，目前政府已啟動二次能源轉型，推動多元綠能及深度節能，鼓勵更多業者共同為電力穩定貢獻心力。電力產業需求帶動相關商機增長迅速，相關職缺與待遇也水漲船高，樂見工研院及台灣電力與能源工程協會持續深耕電力人才培育，推動「電網人才發展聯盟獎學金」與「劉書勝紀念獎」，歷屆獲獎者皆是電力領域的優秀人才，例如本屆劉書勝紀念獎3位得獎者，分別來自華城電機、台電公司、安葆國際實業，他們在電力變壓器整合設計、電網系統建設、半導體廠商電力系統規劃上表現卓越，本次獲獎實至名歸，期盼未來有更多優秀人才一棒接一棒，幫助台灣電力系統永續發展。

工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，面對AI浪潮所帶來的電力需求，加上淨零減碳趨勢，台灣在能源規劃上，可以導入「整合資源規劃」思維，考量電力需求端與供應端所有資源，透過專業數學模型分析，建立成本最小化並能滿足需求的最佳電力使用組合。此外，隨著產業對於再生能源需求不斷增加，不少國家透過打造能源島或再生能源跨區域合作，來最佳化能源規劃，對台灣來說，在能源發展上不需侷限既有地理環境框架，可多借鏡國際作法，以開放態度，積極探索各種可行的解決方案。

工研院與台灣電力與能源工程協會於2019年攜手產學研各領域，籌組成立「電網學校暨人才發展聯盟」，透過專業課程及獎學金，培育本土綠領人才，迄今已有358人獲得獎學金，本次則有47位學子獲獎，希望藉此鼓勵學子畢業後能持續在電力業發展精進；同時，工研院也與台灣大學、中山大學、成功大學合作推動跨域電力與能源學程，提供對電力與能源有興趣的跨域學子修習。至於在職綠領菁英部分，台灣電力與能源工程協會則設置「劉書勝紀念獎」，嘉勉表現優異的在職人才，本次劉書勝紀念獎共有三位優秀人才獲獎，包括獲得優秀青年工程師獎的華城電機組長許嘉玳、以及兩位獲得傑出工程師獎的台電輸變電工程處中區施工處經理李佳諭、安葆國際實業協理林嘉良。獲獎的華城電機組長許嘉玳，是電力業少見的女中豪傑，年僅三十歲就已推動多個變壓器設計專案。而獲獎的李佳諭擁有豐富輸電線路勘查、規劃、設計與施工監造經驗，參與多項台電重要電力工程；同樣獲獎的林嘉良國中畢業就因經濟因素，投入職場當機械學徒，啟發他對電力技術興趣，後來回校進修電機科系，畢業後一路努力打拼，成為公司不可或缺的核心主管。

台電公司董事長曾文生表示，台灣電力產業面對各項產業的高度電氣化，尤其半導體產業及人工智慧應用領域的爆發，因應用電成長及產業綠能需求，台電正進行「強化電網韌性建設計畫」提升電網供電的穩定性，減少電力事故的發生頻率，讓民生及產業用電更穩定。台電配合國家產業發展努力做好穩定供電的工作，這些電力建設的工作需要優秀人才一起參與，才可以讓電力產業的技術持續提升。

除了頒發「電網人才發展聯盟獎學金」與「劉書勝紀念獎」外，現場也舉辦電力未來之星座談會，邀請台灣科技大學李俊耀教授擔任主持人，與歷屆得獎學生、在職菁英們對談，分享許多電力職場的經驗與商機，希望藉此鼓勵更多優秀人才共襄盛舉。針對全球淨零排放趨勢需求，工研院已擘劃的「2035技術策略與藍圖」，將智慧電網、儲能的技術與相關人才培育，納入「永續環境」領域中，搶先布局未來競爭力。