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資安防線再+1！創泓緊握「供應鏈、高階市場」需求拚上櫃

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
創泓經營團隊。創泓／提供
創泓經營團隊。創泓／提供

台灣少數具備自主資安平台研發能力的資安整合服務商創泓（7714）將於19日舉辦上櫃前業績發表會。隨著雲端運算、物聯網與5G技術的快速發展，資安風險日益複雜化，全球企業對於資訊安全的重視達到前所未有的高度，這也同步推升資安解決方案的需求激增，不僅在技術層面挑戰傳統安全防線，更促使資安企業在競爭中尋求突破。

創泓董事長黃健寧表示，公司提供全面的資安解決方案涵蓋從硬體、軟體到專業服務，形成完整的產品生態圈。在硬體層面，創泓科技提供包括防火牆、網路交換器等設備，為用戶構築堅實的網路安全基礎；在軟體層面，專注於端點安全、雲端安全等關鍵領域；此外，資安檢測、顧問服務與教育培訓則成為服務層的核心，滿足企業全方位需求。

創泓科技自主開發的DevaEye資安監控平台結合端點偵測與回應（MDR）以及跨領域偵測與回應（XDR）的分析功能，透過高效數據整合與智能化分析，可幫助企業主動應對複雜的資安威脅。

黃健寧指出，公司具備從資安產品銷售、安裝到整合服務的完整能力，並提供7x24小時全年無休的資安監控，確保用戶在任何時刻都能擁有即時且可靠的安全防護。此外，公司團隊擁有多項國際級資安專業證照，包括CISSP、ISO 27001及CMMC等，憑藉多年來的開發經驗，能針對不同產業的特定需求量身打造解決方案。

創泓終端客戶群涵蓋範圍廣泛，包括政府機構、金融機構、高科技產業與製造業等對於資安擁有高標準需求的單位，代表案例如國際級晶圓代工大廠、美光半導體、教育部、刑事警察局、中國信託以及台達電子（2308）等。藉由頂尖的技術與嚴密的資安防護，不僅能為客戶保障資料與網路安全，更可提升其業務運營效率。

汽車、醫療、能源等產業對5G專網的需求快速增長，與此同時，也成為駭客的潛在目標。創泓科技透過整合領導品牌的產品與技術，針對不同產業特性提供差異化解決方案，不僅能確保企業用戶的資料安全，面對全球市場的強勁需求，公司亦可持續堆疊出亮眼的營收與獲利表現。

教育部 資安 雲端運算

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