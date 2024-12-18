英業達喜迎50周年！憑藉 IT「三階段」數位轉型狂奪獎

代工大廠英業達（2356）積極推動數位轉型，其成效也陸續展現，甫於10月榮獲《哈佛商業評論》舉辦「第四屆鼎革獎」二項大獎，分別是「年度最佳企業製造業先鋒獎首獎」與「智造升級轉型大型企業組楷模獎」。近日於中華民國資訊經理人協會「第二屆IT Matters Awards」競賽中再次榮獲「IT Matters數位轉型獎」，在500人以上規模的電子製造業評比中僅4家入選，而資訊長黃英哲也代表受獎。

英業達數位轉型重新定位市場與人工智慧的挑戰；對內致力於培育接班人、吸引數位人才，對外優化跨國營運流程，增強產品成本競爭力。秉持「持續成長」，在筆記型電腦、伺服器及智慧裝置三大核心事業中深化市場與客戶關係；並發展新事業，聚焦於車用電子、5G專網、智慧製造、醫療及交通等應用，開創新藍海。

英業達IT數位轉型強調科技實踐與以人為本的融合；藉由整合ERP平台、使用SAP NZDT升級雲端、提供統計數據、導入服務元件，擴大業務跨國整合，提升數位轉型自助能力。並採用共享協作平台，運用Microsoft Teams等工具，有效管理人員協作，提升資訊使用率。每年舉辦黑客松競賽及每半年舉行IT技術分享會，鼓勵員工展示創意與技術實力。

英業達IT的數位轉型分三個階段進行：第一階段為優化IT設施並上雲化，結合智能看板，智慧製造流程；第二階段彙整核心客戶、產品及供應商隱私安全；第三階段則聚焦智能化，運用雲計算技術支援跨廠作業和移動辦公需求，提升集團營運應變能力。同時，英業達強化自主管理和結果導向的企業文化，對焦管理活動，並量化數據提升正確性。

回顧英業達集團推動數位轉型的過程充滿挑戰，透過不斷的創新和努力，成功提升公司數位化能力，並為未來的永續發展奠定堅實基礎。值此集團即將邁入五十周年之際，英業達將持續不斷創新精進，迎接下一個五十年。