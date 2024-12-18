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日本火箭任務失敗 台灣立方衛星「山雀」未能升空

中央社／ 台北18日電
國家太空中心的山雀立方衛星，原預計今天在日本搭載SPACE ONE的火箭升空，很可惜火箭未能順利入軌。 歐新社
國家太空中心的山雀立方衛星，原預計今天在日本搭載SPACE ONE的火箭升空，很可惜火箭未能順利入軌。 歐新社

國家太空中心（TASA）的山雀立方衛星（T1A）第一顆，原預計今天在日本搭載SPACE ONE的火箭升空，很可惜火箭未能順利入軌。TASA表示，山雀雖無法透過這次升空進行太空環境驗證，但這是實驗必經過程，未來還有其他同系列的立方衛星計畫，將有以其他平台取得驗證的機會。

TASA指出，山雀立方衛星本體為TASA自行研製的通用立方衛星平台，同樣的本體與任務酬載，下個月預計透過SpaceX火箭升空驗證。

有關SPACE ONE火箭未能成功一事，TASA表示，台灣將持續瞭解對方進一步的調查及說明。

山雀-T1A立方衛星為3U尺寸（10x10x30公分），原預計於510公里高的太陽同步軌道運行一年。山雀-T1A完全由太空中心設計製造，本次任務主要為驗證立方衛星本體，另搭載通訊實驗酬載。

山雀系列立方衛星的目標是，建構通用的立方衛星本體，供國內做為快速驗證的平台。

太空 日本 火箭

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