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攻AI市場！易發攜手南非Freedom Won啟動儲能設備合作

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導

易發（6425）18日宣布，取得南非儲能設備領導品牌Freedom Won在台灣的產品代理權，並同步與國內多家企業簽署合作備忘錄（MOU）。這不僅是易發業務版圖的重要擴展，更宣示大步邁向綠能事業。

穩健成長 邁向綠能未來

易發近期受益於半導體及AI伺服器需求大增，11月營收達1.57億元，年增率為171.89%。易發董事長羅文進表示：「代理Freedom Won產品不僅是對綠能市場的長期布局，更是我們跨足新興領域的關鍵一步。」簽約儀式Freedom Won代表，捷發全球企業公司總經理詹鎧禎也指出：「我們相信，透過易發的技術與市場洞察，將能為台灣的數據中心、電池備援模組（BBU）及鋰電池回收等應用帶來突破性發展。」

儲能的價值與挑戰

羅文進表示：「儲能系統是綠色能源生態系的核心樞紐。它連結了上游的電池技術、中游的系統整合方案，以及下游多元應用場景，包括工業備援電力、商業節能管理及離網供電解決方案。」他強調，儲能的安全性與穩定性尤為關鍵，是實現碳中和目標的重要推動力。「此次與Freedom Won合作，我們將憑藉其卓越的產品技術，整合台灣與東南亞地區的上下游資源，打造完整的儲能解決方案。」

Freedom Won執行長Antony English強調：「Freedom Won的使命是為全球能源短缺和氣候變遷提供可靠解決方案。很高興能與易發合作，將我們領先的鋰電池儲能技術引入台灣市場。」Freedom Won自2010年成立以來，以毫秒級反應、高規格設計及零安全事故的紀錄，成為非洲最大的儲能設備供應商，並拓展至澳洲、亞洲及歐洲等市場。

安全與品質的基石

Freedom Won的技術標竿不僅在於產品的卓越性能，也體現在其在家庭、商業及極端應用環境中的穩定性。此外，易發精機攜手國內多家領導企業，共同為儲能設備提供全方位支持。例如，智聯服務（6751）專注於數據分析與網絡安全解決方案，確保儲能系統的穩定運行；盛達電業（3027）致力於智慧電網與電力分配技術，為儲能系統與能源網絡的高效協同提供支持；鉑東科技以其綠能整合技術，助力儲能系統在多元場景中的應用；玖森能源專注於太陽能系統與智慧能源解決方案，特別是在再生能源發電與儲能系統的整合應用中提供支持；昌明農科則致力於再生能源技術在農業領域的應用，為農業基礎設施提供穩定的能源管理方案；宏源實業則在廢鋰電池回收技術方面處於領先地位，其高效回收解決方案不僅支持儲能設備的循環利用，也為整個產業鏈的永續發展做出重大貢獻。

攜手打造永續未來

羅文進強調：「今天的簽約儀式象徵著易發精機與Freedom Won攜手邁向綠能市場的起點，也代表我們對產業永續與社會責任的承諾。」未來，易發將深化與其他合作夥伴的協作，實現能源使用效益最大化，共同為實現碳中和與ESG目標貢獻力量。

易發董事長羅文進（左）與南非Freedom Won代表、捷發全球企業公司總經理詹鎧禎（右）共同簽署儲能設備代理合約。記者李珣瑛/攝影
易發董事長羅文進（左）與南非Freedom Won代表、捷發全球企業公司總經理詹鎧禎（右）共同簽署儲能設備代理合約。記者李珣瑛/攝影

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