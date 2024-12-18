數發部首次參與美國網路風暴演練 深化國際聯防

數位發展部資通安全署2024年首度受邀參與美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）舉辦的第9屆網路風暴（Cyber Storm IX）演練，與11個國家、逾2,200位資安專家共同參演，模擬重大資安事件之應處與跨國聯防機制，因應未來重大資安事件，先行建立必要的直接聯繫管道。

資安署說明，網路風暴演練為美國CISA每2年舉辦一次之演練活動，演練對象納入美國聯邦、州、地方政府及關鍵基礎設施（CI）部門，也邀請國際夥伴共襄盛舉。演練內容包含重大資安事件對美國及國際夥伴相關關鍵基礎設施之衝擊，透過演練重新檢視政府機關、民間組織、關鍵基礎設施及國際夥伴之間的資通安全事件應變程序運作，並確認情資分享等機制之有效性，強化美國與國際夥伴關鍵基礎設施資安防護韌性。

今年是我國首度參與網路風暴演練，由資通安全署領軍，偕同國家資通安全研究院及國防部資通電軍指揮部共同參演，演練期間演練團隊參與事件分析，並納入我國現行國家資通安全通報應變中心（N-CERT）及國家資安資訊分享與分析中心（N-ISAC）機制，進行資安警訊及情資發布等。

會後亦與美方經驗交流，雙方均表示本次演練相當成功，可回饋至國內現有機制，並倡議各領域或國際夥伴可以進行相關演練，在重大資安事件發生前，都能有充足的準備。