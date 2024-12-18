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數發部：不排除與馬亞遜Kuiper合作供緊急通訊

中央社／ 台北18日電
數發部。 圖／聯合報系資料照片
數發部。 圖／聯合報系資料照片

外媒報導台灣正跟亞馬遜（Amazon）的Kuiper寬頻網路衛星系統合作與對方進行協商。數發部今天表示，不排除跟有提供服務及合乎國安要求的任何衛星業者合作，Kuiper正式提供服務還要一段時間，未來不排除可能跟Kuiper合作。

數發部去年起推動為期2年的「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，透過低軌衛星與中軌衛星等非同步衛星，在國內外共773個點位進行測試，確保台灣軍政指揮系統在緊急狀況下通訊不斷訊，目標年底可達到24小時訊號覆蓋。

外媒報導，行政院政務委員、國科會主委吳誠文透露，台灣正就亞馬遜（Amazon）新的Kuiper寬頻網路衛星系統合作與對方進行協商。

台灣在緊急通訊上未來是否有機會跟Kuiper合作，數發部官員表示，數發部不排除跟有提供服務及合乎國安要求的任何衛星業者合作，對衛星業者抱持開放態度，持續打造多元異質網路，達到通訊韌性。

數發部官員說明，目前主要700多個點還是以OneWeb跟SES衛星為主。亞馬遜的Kuiper正式提供服務還要一段時間，未來不排除也跟Kuiper合作。

亞馬遜 國安 數發部

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