迎戰 AI高用電時代！工研院頒2大電力人才獎 4企業見證

AI人工智慧熱潮席捲全球，面對AI模型運算與資料中心所需的龐大電力需求，許多科技大廠紛紛投入能源的資源開發與建置，帶動電力產業發展與應用的蓬勃發展，企業急需更多綠領人才加入搶攻新商機。工研院18日攜手台灣電力與能源工程協會舉辦「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎」頒獎典禮。

現場頒發「電網人才發展聯盟獎學金」及「劉書勝紀念獎」，分別給予年輕學子及已在業界貢獻所學的電力人才最大肯定，現場也邀請亞力電機、華城電機、康舒科技、臺灣汽電共生等產學研專家到場頒獎與見證，期盼鼓勵這些優秀菁英能在電力領域發光發熱，共同幫助臺灣電力轉型邁向淨零永續。

總統府資政沈榮津表示，淨零轉型已是國際當前趨勢，針對低碳電力需求，目前政府已啟動二次能源轉型，推動多元綠能及深度節能，鼓勵更多業者共同為電力穩定貢獻心力。電力產業需求帶動相關商機增長迅速，相關職缺與待遇也水漲船高，樂見工研院及台灣電力與能源工程協會持續深耕電力人才培育。

沈榮津表示，推動「電網人才發展聯盟獎學金」與「劉書勝紀念獎」，歷屆獲獎者皆是電力領域的優秀人才，例如本屆劉書勝紀念獎3位得獎者，分別來自華城電機、台電公司、安葆國際實業，他們在電力變壓器整合設計、電網系統建設、半導體廠商電力系統規劃上表現卓越，本次獲獎實至名歸，期盼未來有更多優秀人才一棒接一棒，幫助臺灣電力系統永續發展。

工研院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，面對AI浪潮所帶來的電力需求，加上淨零減碳趨勢，臺灣在能源規劃上，可以導入「整合資源規劃」思維，考量電力需求端與供應端所有資源，透過專業數學模型分析，建立成本最小化並能滿足需求的最佳電力使用組合。

此外，隨著產業對於再生能源需求不斷增加，不少國家透過打造能源島或再生能源跨區域合作，來最佳化能源規劃，對臺灣來說，在能源發展上不需侷限既有地理環境框架，可多借鏡國際作法，以開放態度，積極探索各種可行的解決方案。

至於在電力人才培育方面，工研院與台灣電力與能源工程協會於2019年攜手產學研各領域，籌組成立「電網學校暨人才發展聯盟」，透過專業課程及獎學金，培育本土綠領人才，迄今已有358人獲得獎學金，本次則有47位學子獲獎，希望藉此鼓勵學子畢業後能持續在電力業發展精進。

同時，工研院也與臺灣大學、中山大學、成功大學合作推動跨域電力與能源學程，提供對電力與能源有興趣的跨域學子修習。至於在職綠領菁英部分，台灣電力與能源工程協會則設置「劉書勝紀念獎」，嘉勉表現優異的在職人才，本次劉書勝紀念獎共有三位優秀人才獲獎，包括獲得優秀青年工程師獎的華城電機組長許嘉玳、以及兩位獲得傑出工程師獎的台電同仁。

劉文雄表示，獲獎的華城電機組長許嘉玳，是電力業少見的女中豪傑，年僅三十歲就已推動多個變壓器設計專案。而獲獎的李佳諭擁有豐富輸電線路勘查、規劃、設計與施工監造經驗，參與多項台電重要電力工程；同樣獲獎的林嘉良國中畢業就因經濟因素，投入職場當機械學徒，啟發他對電力技術興趣。

台電公司董事長曾文生表示，臺灣電力產業面對各項產業的高度電氣化，尤其半導體產業及人工智慧應用領域的爆發，因應用電成長及產業綠能需求，台電正進行「強化電網韌性建設計畫」提升電網供電的穩定性，減少電力事故的發生頻率，讓民生及產業用電更穩定。台電配合國家產業發展努力做好穩定供電的工作，這些電力建設的工作需要優秀人才一起參與，才可以讓電力產業的技術持續提升。

今日除頒發「電網人才發展聯盟獎學金」與「劉書勝紀念獎」外，現場也舉辦電力未來之星座談會，邀請臺灣科技大學李俊耀教授擔任主持人，與歷屆得獎學生、在職菁英們對談，分享許多電力職場的經驗與商機，希望藉此鼓勵更多優秀人才共襄盛舉。針對全球淨零排放趨勢需求，工研院已擘劃的「2035技術策略與藍圖」，將智慧電網、儲能的技術與相關人才培育，納入「永續環境」領域中，搶先布局未來競爭力。