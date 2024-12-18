全球車廠迎戰四大趨勢 車用電子解方成決勝關鍵

台灣先進車用技術發展協會（TADA）表示，全球各大車廠因應CASE四大趨勢（聯網Connected、自駕/自動化Autonomous/Automated、分享Shared、電動化Electric），不論是燃油車或電動車（EV），汽車智慧化已是新車規格主流，其中車用電子解決方案更扮演重要地位。

國際半導體產業協會（SEMI）預估至2028年，全球汽車電子市場規模將突破4,000億美元，年複合成長率（CAGR）將近8%；Yole Group研究報告也顯示，每台新車使用晶片價值將從2022年540美元，成長至2028年912美元，年複合成長率達兩位數，其中又以汽車電動化與先進輔助駕駛系統（ADAS）需求成長最多。

臺灣在全球汽車供應鏈占有一席之地，加上半導體產業與ICT電子產業優勢，並有多家業者已透過海內外整車廠練兵，具備國際競爭能力。為協助臺灣廠商前進全球汽車市場，TADA協會首次籌組CES參展團「臺灣汽車科技主題館」（Taiwan Automotive Technology Pavilion）於2025展會中亮相，展區規劃於大會的國家館LVCC主場館南館（South Hall）上層41008展位。

現場實際展示來自臺灣的智慧座艙（Smart Cockpit）、充電樁（EV Charger）、車載資通訊（Telematics）、車用晶片（Auto IC）、整車控制單元（Vehicle Control Unit，VCU）、馬達控制單元（Motor Control Unit，MCU）、電池管理系統（Battery Management System，BMS）、智慧車用身分認證與及垂直場域自動駕駛解決方案，並辦理產品發表、商機媒合等現場活動，打造一站式智慧車、電動車解決方案採購服務。

本次主題館以科技大廠、中小企業、新創團隊齊聚方式，聚集19家車用電子相關廠商進行展出，包含：友達（AUO）、毫米波科技（Millilab）、奇美車電（Chimei Motor Electronics）、台灣微光（Taiwan Mini Optics & Electronics）、慧友電子（EverFocus Electronic）、環球睿視（Ubestream）、起而行綠能（eTreego）、即思創意（Fast SiC Semiconductor）、振生半導體（Jmem Technology）、義隆電子（ELAN）、耐能智慧（Kneron）、科絡達（Carota）、富采控股（Ennostar）、信通綠能科技（Sentec Green Technology）、台灣碳材（Taiwan Carbon Materials）、越創科技（Viettron Technology）、信昌明芳集團（HCMF Group）、來毅數位科技（Lydsec Digital Technology）、台灣智慧駕駛（Turing Drive）。

並將展出智慧座艙解決方案、內建螢幕下攝影機（UDC）車用螢幕、毫米波雷達感測器、車用AI攝影機系統（ADAS用）、專利車用Mini LED背光模組、大眾運輸車輛用ADAS解決方案、智慧車用AI語音解決方案、整合型充電樁系統、車用碳化矽（SiC）半導體晶片、內建後量子密碼學（PQC）等級加密晶片、通過UN R46 & R151認證的車用AI影像系統、內建AI加速晶片的多功能商用車ADAS系統、智慧車用線上韌體更新（OTA）解決方案、車用智能光源應用解決方案、車用動力系統（Powertrain）、電動車用碳材料導電與散熱解決方案、輕型電動載具四電系統、汽車機電系統解決方案、Keypasco多因素身份認證技術、垂直場域用智慧駕駛解決方案等產品。