那指領先創新高 這檔 ETF 鎖定美股長期競爭力

美股那斯達克（NASDAQ）指數近日突破2萬點，屢創歷史新高，顯示投資人對美國大型科技股後市充滿信心，中國信託投信趁勢推出追蹤NASDAQ 100指數的「中信NASDAQ」（證券代號：009800），成分股除消費性電子王者蘋果、AI晶片之王輝達外，還有在生成式AI發展迎頭趕上的搜尋引擎龍頭Alphabet（Google母公司），以及近期強勢創高的資通訊龍頭博通，投資人透過中信NASDAQ （009800），即可一手掌握美國具競爭力的科技群雄，鎖定美股長期競爭力。

中國信託投信表示，近期科技產業利多不斷，包括Alphabet發布Gemini 2.0 AI模型、美國總統川普與馬斯克可能展開戰略合作、博通營運展望向好等消息，持續為科技股注入上漲動能，帶動那指領先創歷史新高，預期美國資本市場很可能延續2025年投資主流地位，而科技產業的領頭羊角色難以撼動。隨著AI應用逐漸發揮變現能力，大型科技股可望持續引領美股。

中國信託投信瞄準此趨勢，推出中信NASDAQ（009800），追蹤精選美國前百大市值企業的NASDAQ 100指數。009800經理人張嘉祐指出，NASDAQ向來是高成長企業的首選掛牌市場，培育出包括AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）、電商巨擘亞馬遜（Amazon）等多家全球頂尖企業。另外值得注意的是，近月來市場出現明顯的類股輪動，部分價值型股票及小型股表現搶眼，顯示投資機會並非侷限於大型科技股，更多極具潛力的「明日之星」正在崛起。

觀察NASDAQ 100指數成分股，前十大權重股包括蘋果、輝達、微軟、博通、Meta（臉書母公司）、亞馬遜、特斯拉、Alphabet等科技及創新產業領導者。這些企業在AI、雲端運算、電動車等新興領域具備領先優勢，今年以來股價表現亮眼。

009800成分股涵蓋範圍遠超過市場熱議的科技七巨頭，除確保不錯過龍頭股的未來成長趨勢外，也提供投資人參與美國科技創新產業成長的管道。

009800擬定2025年1月13日展開募集。中國信託投信指出，美國未來經濟走勢雜音雖然紛擾，但美股相較於其他主要股市，無論是獲利能力、定價能力等財務體質都相對健全，顯示無論是軟著陸或是衰退，美國龍頭企業皆有能力應對。投資人可透過投資009800，迎向美股成長光明之道。