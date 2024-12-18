GB200放量恐遲到 但法人估：供應鏈明年營運目標不變

研調機構最新示警，由於供應鏈在關鍵零組件上，還需更多時間調校優化，輝達GB200機櫃放量出貨時程恐遞延，較市場預期晚一季到半年，將使AI伺服器供應鏈在短線上，面臨評價修正的壓力。

不過，台新投顧副總黃文清表示，之前市場過度樂觀認為Microsoft訂單將於明年下半年放量，然在先前走訪被動元件、CCL零組件等供應鏈，即確認到Microsoft訂單放量時間為明年第3季，然而，當時AI供應鏈股價普遍上漲，主要是市場傳出Microsoft將於今年第4季出貨1.5K~2K訂單，且將於明年鏟半年就開始放量。

其中，GB200明年第1、2季分別將出貨約當4K、6K櫃NVL 72，主要瓶頸在於安菲諾的CableCartridge產能有限，且專利保護至明年上半年；明年上在半年GB200訂單主要以Meta、AWS、Google等客戶為主。

另外，鴻海先前法說會即提到明年全年約5萬櫃NVL 72，上、下半年出貨比重約2：8，同時，目前根據供應鏈訪查，Microsoft約當2.5萬櫃NVL 72仍維持於明年第3季放量不變。黃文清表示，短期AI GPU相關供應鏈將因負面消息承壓，但因2025年整體GB200櫃數不變，不影響供應鏈的全年業績。