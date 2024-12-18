印度股市仍展現韌性 近期回檔是逢低布局良機

自疫情爆發以來，印度股市一直處於持續的牛市，然受周期性放緩的影響，印度股市11月末從歷史高點下跌，隨後又有所反彈。景順投信表示，近期的下跌可望是「逢低布局」和搶進部分印度股票的良機。

景順投信指出，第3季印度GDP較去年同期成長5.4%，較第2季6.7%的增長速度有所放緩，當前的經濟放緩以及有關印度最大綜合性企業集團的部分負面消息，或許是外資流出的原因。然而股市仍展現韌性，共同基金的國內資金流入抵銷了約一半的外資流出。

當前的放緩應是周期性的，幾乎是每一個大型經濟體都會發生的正常現象，製造業及國內消費成長相繼走弱，但第4季及未來一季應會推動數據改善。其中，私人消費約占印度GDP的60%，這意味著要想實現復甦，就需要印度消費者「掏出荷包」。

好消息是已看到復甦跡象。景順投信指出，印度節慶季節已經開始，極端天氣已結束，加上最後一季農業生產成長，應可共同提振農村消費。此外，爭議不斷的大選已經結束，印度政府專注於推動成長重回正軌，並可能在未來幾個月加速基礎建設，內需提振加上政府支出擴大以及印度央行降息在即，可能推動私人企業支出成長並吸引外國投資人關注。

話雖如此，風險依然存在。景順投信指出，有鑑於通膨居高不下，印度央行在12月會議上保持政策利率不變，當前國內經濟的周期性放緩無疑會受惠於印度央行的降息。此外要密切關注美國司法部與印度企業實體間的任何法律進展。到目前為止，當地投資人已基本擺脫有關事件的影響，相信醜聞蔓延的風險很低。

整體說來，景順投信表示，儘管投資人可能出於部分原因認為印度宏觀經濟正在惡化，但經濟和市場並未出局，受政府投資和國內消費改善刺激，未來幾季成長有機會加速，因此市場和經濟面臨的不利因素正在減退，對於曾因印度股票高評價而觀望的外國投資人而言，這可能是「逢低布局」和搶進部分印度股票的良機。