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印度股市仍展現韌性 近期回檔是逢低布局良機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
景順印度股票基金績效。(資料來源：晨星)
景順印度股票基金績效。(資料來源：晨星)

自疫情爆發以來，印度股市一直處於持續的牛市，然受周期性放緩的影響，印度股市11月末從歷史高點下跌，隨後又有所反彈。景順投信表示，近期的下跌可望是「逢低布局」和搶進部分印度股票的良機。

景順投信指出，第3季印度GDP較去年同期成長5.4%，較第2季6.7%的增長速度有所放緩，當前的經濟放緩以及有關印度最大綜合性企業集團的部分負面消息，或許是外資流出的原因。然而股市仍展現韌性，共同基金的國內資金流入抵銷了約一半的外資流出。

當前的放緩應是周期性的，幾乎是每一個大型經濟體都會發生的正常現象，製造業及國內消費成長相繼走弱，但第4季及未來一季應會推動數據改善。其中，私人消費約占印度GDP的60%，這意味著要想實現復甦，就需要印度消費者「掏出荷包」。

好消息是已看到復甦跡象。景順投信指出，印度節慶季節已經開始，極端天氣已結束，加上最後一季農業生產成長，應可共同提振農村消費。此外，爭議不斷的大選已經結束，印度政府專注於推動成長重回正軌，並可能在未來幾個月加速基礎建設，內需提振加上政府支出擴大以及印度央行降息在即，可能推動私人企業支出成長並吸引外國投資人關注。

話雖如此，風險依然存在。景順投信指出，有鑑於通膨居高不下，印度央行在12月會議上保持政策利率不變，當前國內經濟的周期性放緩無疑會受惠於印度央行的降息。此外要密切關注美國司法部與印度企業實體間的任何法律進展。到目前為止，當地投資人已基本擺脫有關事件的影響，相信醜聞蔓延的風險很低。

整體說來，景順投信表示，儘管投資人可能出於部分原因認為印度宏觀經濟正在惡化，但經濟和市場並未出局，受政府投資和國內消費改善刺激，未來幾季成長有機會加速，因此市場和經濟面臨的不利因素正在減退，對於曾因印度股票高評價而觀望的外國投資人而言，這可能是「逢低布局」和搶進部分印度股票的良機。

景順印度股票基金，聚焦成長股，瞄準消費、製造、金融三大利多主題，統計至今年11月底，1年、2年、 3年、5年及10年績效皆為同類型第一，長線投資人可透過定期定額方式來享受印度未來數年經濟成長的果實。

儘管經濟數據不及預期，印度股票依然有所反彈(資料來源：印度統計與計劃執行部(MoS&PI)及印度國家證券交易所(NSE)。統計期間：2024/1/1至2024/12/5)
儘管經濟數據不及預期，印度股票依然有所反彈(資料來源：印度統計與計劃執行部(MoS&PI)及印度國家證券交易所(NSE)。統計期間：2024/1/1至2024/12/5)

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