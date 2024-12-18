快訊

專訪／李孟遠奧運奪牌卻留矛盾大淚水 老爸要他歸零再出發

900萬勞工9成領不到退休金 勞退舊制缺陷釀下流老人

馬永成任政委 王鴻薇：小圈圈用人 賴清德的錦衣衛

傳AIT盼赴美設廠 聯電：無赴美國設廠規劃

中央社／ 新竹18日電
聯電。圖／聯電提供
聯電。圖／聯電提供

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）先前拜訪聯電，媒體報導主要是希望聯電赴美國設廠。聯電今天表示，谷立言只是例行性拜訪，不回應會議內容，目前並無赴美國設廠規劃。

AIT於11月在粉絲頁發文指出，谷立言11月21日拜訪聯電，與聯電董事長洪嘉聰、共同總經理王石和簡山傑等高層討論聯電未來的發展策略，並針對半導體產業的關鍵議題進行深入交流。AIT非常清楚台灣在全球半導體供應鏈扮演的關鍵角色，將繼續與台灣攜手合作，致力維護全球供應鏈的安全與韌性。

媒體報導，谷立言拜訪聯電主要是希望聯電能夠赴美設廠。

聯電今天表示，谷立言只是例行性拜訪，不回應當天會議內容。聯電目前沒有赴美國投資設廠的規劃，聯電在美國的布局以與英特爾（Intel）的合作案為主。

聯電與英特爾今年1月共同宣布，將在英特爾位於美國亞利桑那州Ocotillo Technology Fabrication的12、22和32廠開發和製造12奈米製程，預計2027年投入生產。

美國在台協會 聯電 英特爾

延伸閱讀

英特爾可能分拆製造事業 分析師：台積、三星是潛在買家

英特爾新技術 叫陣台積

英特爾18A良率低 博通撤單

里昂：看好AI GPU及AI ASIC 按讚日月光投控等四台股

相關新聞

數發部首次參與美國網路風暴演練 深化國際聯防

數位發展部資通安全署2024年首度受邀參與美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）舉辦的第9屆網路風暴（Cyber St...

集邦：需更多時間調校優化 輝達GB200放量恐延後一季

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（17）日最新報告示警，由於高速互通介面、熱設計功耗（TDP）等關鍵零組件設計...

環球晶美國補助132億拍板 還將獲稅收抵免…有助「美國製造」

台灣最大、全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶昨（17）日宣布，與美方簽署晶片法案補助合約，後續將獲得美國最高4.06億美元（...

全球車廠迎戰四大趨勢 車用電子解方成決勝關鍵

台灣先進車用技術發展協會（TADA）表示，全球各大車廠因應CASE四大趨勢（聯網Connected、自駕/自動化A...

環球晶兩美廠 獲美132億補助

半導體矽晶圓廠環球晶昨宣布，美國子公司GlobalWafers America （GWA）及MEMC LLC（MEMC）...

和碩董事長童子賢看關稅人…兩個矛盾

曾自稱是「關稅人」的川普揚言要提高關稅，和碩董事長童子賢昨（17）日直言，川普提高關稅政策有兩個矛盾，一是課關稅不會讓美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。