快訊

就安基金濫用連環爆 藍委要求暫緩審查勞動部預算「拒絕背書」

震撼汽車界！Honda、Nissan傳協商合併 也考慮納入三菱

馬英九今訪陸「努力將兩岸民間的誤解降到最低」

蘋果自家研發晶片將上路 法人看好台積電、穩懋等受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

蘋果研發的藍牙和Wi-Fi連接晶片，市場預期在2025年上線，國內法人機構預期，將率先搭載片的將會是智慧家庭產品，如Apple TV、HomePod智慧音響，之後可能才是明年下半年推出的新款iPhone，或2026年的iPad與Mac產品都有望採用，穩懋（3105）等供應鏈將受惠。

分析師表示，蘋果的自研晶片開發代號為Proxima，擁有自家Wi-Fi自主技術，使用者體驗有望再提升，未來硬體的設計也可能可以更加輕巧，與其他蘋果自研晶片一樣，Proxima將由台積電（2330）代工。

在供應鏈上，目前博通來自蘋果的訂單約占總營收約二成，蘋果是博通相當重要的大客戶，不過，未來博通還是會繼續為蘋果提供Cellular FEM射頻晶片，同時蘋果與博通也正共同開發AI伺服器晶片，若Wi-Fi SoC由蘋果自行設計，其與Wi-Fi主晶片所搭配的FEM產品可望主要由Murata供應、次要為IDM廠的Skyworks，穩懋則為Murata的主要GaAs晶圓代工廠，營收占比約一成，將有需求增加的機會，但營收貢獻要到2025年第2季新機備料前，方見拉貨。

法人機構表示，考量穩懋第4季進入手機零組件拉貨淡季，安卓手機備貨高峰已過、iOS也剛經歷過了第3季新機出貨高峰，手機直接相關Cellular與Wi-Fi產品營收將再度衰退，僅Infra與Optical能與上季持平，因此，整體營收動能偏弱，預估單季營收約季減14.1%至37.3億元，營業淨損約0.7億元，稅後淨損預估約0.5億元，營運為近五季低點。

晶片 營收 蘋果

延伸閱讀

台積電、聯發科 認購火

紐時：拜登擬對陸成熟製程晶片啟動301調查

華為穩坐全球出貨量第一寶座 領先蘋果、小米腕戴產品

台積電慈善基金會攜手桂冠 赴熊本廠送家鄉味

相關新聞

集邦：需更多時間調校優化 輝達GB200放量恐延後一季

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（17）日最新報告示警，由於高速互通介面、熱設計功耗（TDP）等關鍵零組件設計...

環球晶美國補助132億拍板 還將獲稅收抵免…有助「美國製造」

台灣最大、全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶昨（17）日宣布，與美方簽署晶片法案補助合約，後續將獲得美國最高4.06億美元（...

環球晶兩美廠 獲美132億補助

半導體矽晶圓廠環球晶昨宣布，美國子公司GlobalWafers America （GWA）及MEMC LLC（MEMC）...

和碩董事長童子賢看關稅人…兩個矛盾

曾自稱是「關稅人」的川普揚言要提高關稅，和碩董事長童子賢昨（17）日直言，川普提高關稅政策有兩個矛盾，一是課關稅不會讓美...

環球晶董座徐秀蘭：下季挑戰最大

環球晶董事長徐秀蘭昨（17）日表示，今年是「很辛苦的一年」，本季市場有些走弱，惟環球晶表現仍會優於第3季，明年首季最為挑...

Google推最強生成影像 AI 照亮光聖、華星光等光通訊商機

Google啟動AI模型大升級，16日發表第二代影像生成AI模型「Veo2」，效能比OpenAI的Sora更強大，能生成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。