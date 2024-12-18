美商務部長：補助環球晶投資 助美提升創新與競爭力

中央社／ 華盛頓17日專電

美國商務部將提供半導體矽晶圓環球晶最高4億600萬美元的直接補助，支持其在德州和密蘇里州投資。商務部長雷蒙多今天指出，這項計畫將幫助美國超越全球其他國家的創新力與競爭力。

美國商務部今天發布新聞稿指出，依據「晶片法」向環球晶（GlobalWafers）旗下的美國子公司GlobalWafers America （GWA）及MEMCLLC（MEMC）提供最高4億600萬美元（約新台幣131.95億元）的直接資金補助。

環球晶表示，這次補助將用於支持其位於德州瑟曼市（Sherman）及密蘇里州聖彼得斯市（St. Peters）的先進半導體晶圓廠40億美元投資計畫。美國商務部將根據GWA和MEMC完成各項專案進度的情況，於數年內分次發放補助。

環球晶指出，GWA將於2025年上半年起成為美國首座量產12吋先進製程矽晶圓的製造廠；MEMC於2025年上半年將生產12吋絕緣層上覆矽（SOI）晶圓。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）說，這些投資預計生產的半導體晶圓是先進晶片的基礎，將幫助美國在創新力和競爭力超越全球其他國家。

白宮國家經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）指出，環球晶在美國建立的矽晶圓生產基地，是美國建立完整半導體生態系統的重要一步。

美國商務部7月與GWA、MEMC簽署初步備忘錄後，宣布這項補助。商務部對該項投資進行詳細審查後正式核定。

環球晶 矽晶圓 美國商務部

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