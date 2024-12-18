環球晶兩美廠 獲美132億補助

半導體矽晶圓廠環球晶昨宣布，美國子公司GlobalWafers America （GWA）及MEMC LLC（MEMC）最高可獲四點○六億美元（約台幣一三二億元）直接補助，這筆補助是根據美國的「晶片與科學法」，新產能預計明年量產。

環球晶董事長徐秀蘭表示，這筆補助款將用於支持環球晶位於德州謝爾曼市及密蘇里州聖彼得斯市的先進半導體晶圓廠四十億美元投資計畫。美國商務部將於數年內分次發放補助款。

環球晶指出，GWA將於明年上半年起成為美國首座量產十二吋先進製程矽晶圓的製造廠；MEMC明年上半年將生產十二吋絕緣層上覆矽晶圓。矽晶圓是半導體生態系統中的關鍵元件，是所有晶片不可或缺的關鍵基板。