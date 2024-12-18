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大南方新矽谷土地有著落 屏東縣、高雄市最多

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

行政院日前召開經濟發展委員會，六大區域旗艦計畫出列。據了解，其中行政院推動大南方新矽谷計畫，已盤點南部四縣市九處、共約2,227公頃潛在可開發的科技或產業園區，希望解決缺地問題，尤其以屏東縣、高雄市最多。

政院經發會日前討論六大區域旗艦計畫，分別是桃竹苗「桃竹苗大矽谷」、北北基宜「首都圈黃金廊帶」、中彰投雲「精密智慧新核心」、嘉南高屏「大南方新矽谷」、宜花東屏南「東部慢活城鄉」、金馬澎「低碳樂活離島」，要落實賴清德總統「均衡台灣」政策。

值得關注的是，為打造「大南方新矽谷」，國發會已盤點出嘉義、台南、高雄及屏東潛在可開發土地，在國科會所屬的科學園區中，潛在園區用地仍有五處；經濟部主管的產業園區，則仍有四處潛在用地可使用。九處土地共2,227公頃可擴展。

六大區域發展計畫重點
六大區域發展計畫重點

根據計畫內容顯示，大南方新矽谷將運用半導體S廊帶，打造均衡韌性台灣，包含推動AI產業專區（沙崙）結合半導體、製造、與無人機科技創新升級，打造智慧產業聚落，推動南方均衡發展與科技韌性提升。

國發會看準南部的金屬製品產業，其產業集中度與支援性全國最高，且台南車用零組件、高雄電車產業鏈，在地品牌供應國際市場，盼能打造大南方智造引擎；並且也會引導智慧農業、智慧健康醫療、智慧餐飲等，利用南部產業生態系優勢活絡南方。

此計畫也定出四大目標，首先擴增算力，提升優質可靠的高效能算力25倍，加速AI產業發展；其次是引入人才，培育及提供人才並吸引國際人才匯流沙崙，成為科技人才重鎮；第三是鏈結場域，打造均衡發展且韌性的台灣，運用半導體S廊帶，促成產業系統整合；第四是擴展應用，打造全產業人工智慧科技前進基地。

在配套方面，從水電供應、交通及旅宿、居住住宅、教育設施、醫療資源、文化設施、淨零及廢棄物、生活購物等，由各部會分工，將帶動園區周邊地區在地中小微企業及新創發展。

行政院長卓榮泰日前指出，經發會中的「均衡台灣」，主要由國發會提出「六大區域產業及生活圈」，每個區域都有其獨特的產業、文化及生活特色，政府也累積近一年時間走訪全國各縣市，盤點超過140項重要基礎建設，期盼打造台灣成為一個更全面開發，並兼顧均衡發展的國家。


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