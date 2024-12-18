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GB200機櫃放量恐遞延 伺服器零件嘆生意難做

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告示警，受零組件規格設計難度提高，以及優化時間拉長等因素影響，輝達（NVIDIA）最新GB200 AI伺服器放量出貨時程恐比預期晚，相關零組件業者坦言：「生意真的不好做」。

尤其AI伺服器機櫃零組件規格快速提升，加上客戶不斷變更設計，驗證難度大幅提升，供應鏈進入門檻正不斷墊高。因此，供應鏈要取得訂單，應變能力必須更快、更精準，才能貼近客戶設計，順利出貨。

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）董事長陳美琪昨（17）日出席行政院「第12次全國科學技術會議」即坦言，AI伺服器機殼業者正面臨許多挑戰，尤其客戶不斷改變規格，如何標準化設定建置與服務至關重要。

陳美琪指出，過往PC時代，一套模具可以用20年，但AI時代許多產品要客製化，一個模具可能用一年就報廢，速度變化非常快，必須系統化、模組化來解決問題。

AI 伺服器

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