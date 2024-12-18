和碩董事長童子賢看關稅人…兩個矛盾

曾自稱是「關稅人」的川普揚言要提高關稅，和碩（4938）董事長童子賢昨（17）日直言，川普提高關稅政策有兩個矛盾，一是課關稅不會讓美國發財；其次，若對墨西哥、越南等國新增關稅，違背「中國+1」政策。若川普要落實「讓美國再次偉大」，需善待如加拿大、墨西哥、越南，甚至台灣等貿易夥伴。

友達董事長彭双浪則指出，台廠因應美中貿易戰，已於全球布局產線因應，川普多次提出以關稅解決美國貿易逆差的問題，現在看來，除了美國以外都有提到關稅，應該進一步重視川普的政見，並視實際執行情況跟進調整策略。

童子賢、彭双浪昨日分別以台北市電腦公會榮譽理事長、現任理事長身分，出席台北市電腦公會會員大會暨50周年慶並受訪。童子賢認為，從數據來看，美國經濟以內需市場為主，關稅僅占美國政府財政收入1.6%，新增關稅在財政上「不可能讓美國發財」，提高關稅沒有創造太多新財富，而是變相讓美國消費者口袋裡的錢給美國政府。談到面板業是否適合「美國製造」，彭双浪表示，美國是創新及前期技術發展很好的地方，但最終產品或組裝成本相對較高，設廠須慎重考慮在成本與關稅間的平衡。