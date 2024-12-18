AI 影像生成速度三級跳 眼球大戰百家爭鳴

AI影像生成速度三級跳，競爭更快升溫。Google影像生成AI模型Veo2，效能超越生成式AI霸主OpenAI的Sora，加上Meta今年10月推出AI影像生成工具Movie Gen，科技大廠積極揮軍生成式影像AI領域，市場百花齊放。

OpenAI經過10個月的模型調整，12月9日開放影片生成模型Sora Turbo，比今年2月的Sora預覽版本模型效能更高。OpenAI指出，調整模型後Sora生成的影片更加栩栩如生，宛如相機錄影一樣流暢，生成速度更快。

Sora甚至可將兩段影片合成一段新影片，或透過混剪功能置換、刪除、重塑影片中的元素。目前ChatGPT Plus和Pro訂閱用戶，無需額外付費就能使用Sora，OpenAI預告明年初將為不同類型使用者推出定價方案。

Google在5月舉行的Google年度開發者大會I／O上，推出生成式影片模型Veo，YouTube於9月發布重大更新時也宣布，YouTube Shorts將在今年稍晚開始整合Veo，創造全新的影片背景和AI短片。

隨Google進一步推出升級版的第二代生成式影片模型Veo 2，效能比OpenAI八天前宣布開放的Sora更強大，較勁意味濃厚。