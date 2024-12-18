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Google推最強生成影像 AI 照亮光聖、華星光等光通訊商機

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
Google啟動AI模型大升級，16日發表第二代影像生成AI模型「Veo2」，效能比OpenAI的Sora更強大。歐新社
Google啟動AI模型大升級，16日發表第二代影像生成AI模型「Veo2」，效能比OpenAI的Sora更強大。歐新社

Google啟動AI模型大升級，16日發表第二代影像生成AI模型「Veo2」，效能比OpenAI的Sora更強大，能生成最高4K畫質、最長兩分鐘的影片，影片解析度為Sora的四倍、時長超過六倍，堪稱目前「地表最強影像生成AI模型」。

業界看好，Google生成式影像功能大突破，對資料傳輸速度要求隨之提升，催生龐大光通訊需求，帶旺光聖（6442）、華星光（4979）、上詮（3363）、眾達-KY（4977）等台灣光通訊廠後市。

業界分析，Google叫陣OpenAI的影音生成算力，大幅推升資料傳輸用量，點燃市場對光通訊產品的需求引擎，已切入800G以上光通訊市場、或搶進共同封裝光學元件（CPO）商機的台廠，營運率先受惠。

其中，光聖受惠美系資料中心客戶持續建置算力，光被動元件產品出貨暢旺，前11月營收年增1.1倍。CPO方面透過轉投資公司合聖布局，光聖去年在矽光子晶片設計上取得重大突破，矽光子設計方案可應用在AI GPU系統、數據中心CPO交換機等領域。

上詮與台積電緊密合作，掌握光纖陣列及光纖陣列單元封裝核心技術，預計2025年完成驗證與產能建置、小量生產，2026年起放量。

眾達獨家供應博通最新51.2T全光交換機的雷射光學封裝，主要應用情境包括AI大模型訓練中的400G／800G互聯，超大規模資料中心的400G介面互聯等。眾達董事長陳靖仁先前表示，將持續與博通合作布局CPO，明年可望取得客戶認證並開始量產，目標2026年放量。

Google 16日釋出多項模型更新，包括Veo 2、新版圖像生成工具Imagen 3，迎戰OpenAI的Sora及Meta的影音AI模型Movie Gen。

目前Sora最高可生成1080p畫質的20秒影片；Veo 2則更強大，最高可生成4K畫質、最長兩分鐘的影像。Google並高喊：「Veo 2在整體偏好及準確遵循提示的能力都擊敗其他模型。」

Google指出，在技術面上，新模型對現實世界物理規律的理解更深入，增進影片的細節和真實性；且更像「精通攝影技巧的虛擬導演」，理解電影攝影獨特語言；同時提升處理人物動作與臉部表情的能力。


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