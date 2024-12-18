環球晶董座徐秀蘭：下季挑戰最大

環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨（17）日表示，今年是「很辛苦的一年」，本季市場有些走弱，惟環球晶表現仍會優於第3季，明年首季最為挑戰，壓力大一些，因為遇到新年與農曆春節假期，想維持營運「季季高」的走勢有壓力，客戶端對明年下半年的把握度比上半年好。

就產品別來看，徐秀蘭說，目前矽晶圓的先進應用復甦較快，成熟製程應用改善速度沒有預期來得好。

針對美方對中國大陸矽晶圓祭出關稅新政策，是否可能導致陸廠在非美國市場競爭力度更為加劇，徐秀蘭指出，這可能性並非沒有，但仍要觀察，目前看中國大陸產能仍是供當地使用，且半導體產品認證很長，矽晶圓占總成本比重不高，如果終端產品還是要銷往美國，相關成本可能仍要計算在內。

談到環球晶毛利率，徐秀蘭坦言，2025年將是壓力最大的一年，因為新產能尚未大量運轉，但折舊攤提金額高。2024年與2025年是公司資本支出與折舊攤提金額都較高的年度，等2025年底拿到晶片法案補助與稅收抵免之後，2026年折舊攤提金額就會下降，若屆時新產能已投入，市場修正情況又較佳，毛利率可望有長足進步。

對於在美國設新廠，徐秀蘭坦言，整體成本較高，尤其是建置成本，至於設備成本其實差不多，而德州與密蘇里州的電費則都比台灣便宜。受到新廠認列折舊攤提影響，美國廠在未來三、五年的成本將比亞洲廠區來得高，但有晶片法案等補助等可為減項，因此折舊攤提下降的速度將比亞洲廠來得快。