環球晶美國補助132億拍板 還將獲稅收抵免…有助「美國製造」

台灣最大、全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶（6488）昨（17）日宣布，與美方簽署晶片法案補助合約，後續將獲得美國最高4.06億美元（約新台幣132億元）直接補助，以及25％的稅收抵免。

環球晶是繼台積電之後，第二家獲得美方補助的台灣半導體指標廠，助益後續「美國製造」布局，降低地緣政治風險。

環球晶統計，美方這次補助總計約占該公司在美國總投資金額35%。其中的4.06億美元直接補助，是來自美國晶片法案補助計畫中的商業製造設施補助，將用於支持該公司興建德州12吋新廠及密蘇里廠新增12吋絕緣層上覆矽（SOI）晶圓產能的40億美元投資計畫。

環球晶近況

路透報導，美國商務部表示，這次給環球晶的補助，將用於美國首次生產用於先進半導體的12吋矽晶圓，並擴大生產SOI晶圓產能。

美國商務部將根據所設定里程碑達成的情況，於數年內分次發放上述補助。環球晶董事長徐秀蘭指出，第一個里程碑預期將於明年上半達成，估計約明年底可拿到第一筆補助。她並透露，環球晶德州新廠於2022年12月動土，目前已有第一根12吋晶棒產出。

針對量產時程，徐秀蘭則說，德州新廠第一階段產能約已被客戶訂走八成，將在本月底前與明年首季陸續送樣認證，如果按照客戶既定規畫，明年上半年起將小量生產，明年第4季逐漸放量。密蘇里廠的12吋SOI產能，更是約九成已被預訂，預計明年上半年認證，約第4季起逐漸放量，2026年相關出貨進一步增長。

徐秀蘭透露，全球約僅三家廠商供應SOI晶圓，旗下密蘇里廠是全美唯一的SOI晶圓廠，SOI可應用於軍工、矽光子、MEMS感測器等應用，產品單價高，可預期未來將有很好的發展。

至於川普上任後的關稅政策是否可能帶來變數，徐秀蘭認為，對相關關稅政策實施範圍與課稅比率還不清楚，但對環球晶來說，已在美國設廠是優勢，只是可能有些原物料還要進口到美國。

她透露，目前有客戶提出希望報價含運費與關稅的想法，但基於目前情況，還沒辦法接受這樣的方式。

談到川普就任是否會為晶片法案補助帶來影響，環球晶強調，該公司在美國既有的兩個廠區都設立已久，一直與美國政府有合約簽訂，即使政權改變，也都延續原來的概念繼續下去，因此目前預期晶片法案實施應不會有太大變化。