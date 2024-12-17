台灣AI產業將迎來泡沫化？ 簡立峰揭還剩下「這些年」

AI世代已經來臨，這對台灣是一個機會，也是一個挑戰。曾擔任Google台灣區分公司總經理、中研院資訊科學研究所副所長的演講大師簡立峰，今天至台北榮總演講，主題為「與AI共舞：機會與挑戰」。他說，AI已改變了我們的工作與學習，與AI共舞已經是每一個人都需要的。

簡立峰指出，全球目前AI開發主要由7家公司領導，包括輝達、台積電、微軟、Google、蘋果、亞馬遜、Ｍeta，這7家公司有如7個國家，現在大量資金湧入這些公司，準備發動下一場科技革命，也就是「AI革命」，而「台積電」這三個字出現的頻率比台灣還多，這對台灣是個機會，也是一個挑戰。

「其中最大的挑戰，已在不知不覺中到來。」簡立峰說，約在二周前，美國國會發表一本白皮書，總共約有800頁，其中台灣專章有80頁，並稱為「AI曼哈頓計畫」，所謂的曼哈頓計畫就是美國耀中止第二次世界大戰時，發展原子彈的計畫，白皮書內容認為，如果美國在AI戰爭中打不贏中國大陸，美國的國力將完全被控制，顯示美中將進入絕對冷戰。

台灣AI是否會泡沫化？簡立峰說，「AI會泡沫化，但台灣不會」，台灣不會泡沫的原因是美中科技分流，美中要經過AI來一場冷戰，而現在AI所有硬體，現在美國所有相關的設備是由台灣供應，尤其是資通訊方面，如過去中國相關產業的產能是90%，台灣是10%，而現在涉及美國跟中國冷戰，其中美國相關市場占70%，中國占30%。

簡立峰說，現在台灣10%的產能要去供給70%的美國市場，而這70%因為AI可能會乘10變700%，所以台灣的股票大概是全世界唯一美國以外在漲的國家。「但也不能這麼傾斜，因為硬體總是個過程。」簡立峰說，比如說手機買到一定等級的時候，已經不記得硬體的價值，而是記得應用的價值，因此台灣大概還有10年時間，在這10年時間，台灣的軟體服務一定要起來。

至於，台灣距離明年還有15天，就將邁入超高齡社會，簡立峰指出，2017年時國際曾針對33個國家進入超高齡社會後的10年進行分析，這10年始一個國家的黃金期，其中德國拿到綠能認證，日本取得健康照顧，而台灣正好有AI，因此不用擔心步上日本的失落30年。

「台灣對於AI的感知是很強烈的，但實用去很少。」簡立峰說，原因是以全世界來說，AI相關股票有漲的，除了美國外，就是台灣，但在國內對於AI的應用卻沒有符合股票漲幅，而目前應用AI的領頭產業，以知識性產業為主，包括醫療、會計、律師等。

許多人在生活上已離不開AI，如舊金山、洛杉磯的WayMo無人計程車，每周有15萬人次付費，而在中國武漢近一年來已有500萬人使用無人計程車，或是Amazon也研發出倉儲人型機器人協助整理紙箱的工作，甚至現在若要重開一家醫院、工廠，如果加入AI的思維，所有的規畫一定比現在更好。

而目前受AI影響最明顯的就是電商領域，如亞馬遜面對全球50億使用者時，其35%的營收來自AI的自動推薦，或如今年的雙11購物節，阿里巴巴對於95%的使用者詢問、行銷資訊等都是由AI負責，而許多電商也推出AI店長，讓消費者即時購物的體驗更好、更為方便，更降低了退貨率。

至於學習方面，簡立峰說，他在中研院研究了13年語言模型的研究，當時的工作就是讓電腦可以讀懂自己的語言，但現在只要用ChatGPT就可以了，「我感到十分挫折」，花了人生的三分之一進行研究，但最後他只是一個使用者，而非貢獻者。

簡立峰說，現在的電腦可以讀懂、聽懂人說得話，讓人類與機器的溝通模式出現了很大的改變，而生成式AI更可以不斷的自行學習，許多人成AI是「副駕駛」，但接下來一至二年，AI已不是副駕駛，而是代理人，比如說AI可以幫忙訂車票、整理物品，而隨著AI不斷演進，還可以解決數學問題、推理研究，甚至是參與科學研究。

簡立峰說，面對AI時代的科技轉型，其實對於老一代的人更有優勢，因為已經有專業知識下，不會過度依賴AI，反而會利用AI創造出更好的工作效率，如果是年輕人可能透過AI給予答案，之後就不再思考了，反而把大腦「外包」了，這部分必須正視。