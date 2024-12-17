華碩：政經環境影響市場需求 美庫存管理要更靈活

電腦品牌廠華碩共同執行長胡書賓今天受訪表示，地緣政治及政經環境變化將影響各個區域的市場需求，業者在美國市場當地的庫存管理需要更彈性靈活一點；他也提到，華碩加州伺服器產線預計2025年開始供貨。

胡書賓下午出席台北市電腦公會會員大會暨50週年慶活動接受媒體採訪指出，除了產業因素之外，整個政經大環境的趨勢也會影響各個區域的市場需求。

他表示，大國之間的政經環境變化和地緣政治角力，比較需要密切觀察，華碩先前已遇過關稅、美國優先等議題，在應對上不必太擔心。產業界其實都非常有經驗，業者目前在美國市場當地庫存管理需要更彈性靈活一點，同時也需要面對產業鏈重組。

談到人工智慧（AI）發展趨勢，胡書賓說，AI具備可能超越人類智慧的潛力，市場對高效能運算設備的需求將持續存在。華碩伺服器目前專注於區域型雲端服務供應商（CSP）、政府單位和學術單位，以亞洲客戶居多，持續拓展到歐美地區，希望未來能夠朝「大聯盟」（大型CSP）邁進。

胡書賓11月8日出席法人說明會表示，今年前3季華碩伺服器出貨以搭載輝達（NVIDIA）H100晶片的產品為主，10月開始出貨H200產品。輝達GB200伺服器今年第4季提供少數樣品給客戶驗證，希望明年第1季正式增量出貨，最終仍須根據輝達供貨時程來因應配合。