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佳世達攜手三總 打造運動醫學暨智能恢復中心

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

佳世達（2352）攜手三軍總醫院打造的台北市三軍總醫院運動醫學暨智能恢復中心17日正式開幕，為台灣首座整合了四大運動治療核心的運動醫學暨智能恢復中心，將可為民眾及職業球員提供從運動醫學治療到智能復健的一站式專業治療服務。

三總運動醫學暨智能恢復中心目前規畫涵蓋了物理治療區、運動治療區、再生醫療區及體適能區四大運動醫學治療區域，首度一條龍提供全方位的智能復健與健康管理服務。

其中物理治療區運用先進的頂級物理治療設備與技術，可以幫助患者加速復原，並有效減少疼痛與炎症影響。運動治療區結合個人化的運動處方與AI監測系統，持續追蹤復健效果及產生報表，提升患者的肌力與活動能力。再生醫療區採用幹細胞等生物科技技術，進一步促進肌肉等組織修復與再生，改善患者運動傷害，提供更佳的治療效果。體適能區透過AI驅動的健康數據分析，協助使用者進行全身健康管理及追蹤報表，可以預防未來可能再發的潛在運動傷害。

佳世達醫療事業群總經理黃士修表示，未來將持續投入運動醫療科技的相關研發及規畫，也期盼能與各界攜手合作，為病患或是國內的職業選手帶來更多福祉，以創新技術結合醫療需求，提供更專業的運動醫學治療的環境。

佳世達在此項目中，不但參考了美國史丹佛大學最先進的運動醫學中心的規畫，更展現其醫療技術和整合能力，偕同負責中心內所有AI系統的設計與軟、硬體設備整合，提供精準數據分析與彙整個人化的復健報告。

中心內的數位化解決方案包括自動化的復健進程追蹤、即時數據分析、智慧影像病徵分析、虛擬生成式AI醫生助理設計、運動戰情室規畫、各式手持超音波與骨科磁震波設備整合治療方案、以及與患者互動的AI訓練模組等等，都顯現出前瞻醫療設計架構。

AI 復健

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