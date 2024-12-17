環球晶：明年第1季營運面臨挑戰 毛利率壓力較大

半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭今天表示，第4季業績可望優於第3季，明年第1季因有過年因素影響，營運將面臨挑戰，毛利率也面臨較大壓力。

環球晶今天下午召開線上記者會，徐秀蘭親自說明美國子公司GWA和MEMC獲得美國晶片法案最高4.06億美元直接補助相關事宜。對於當前半導體矽晶圓市況，她說，客戶在先進製程及應用需求有增加情況，不過成熟製程需求改善速度並沒有預期好。

徐秀蘭表示，環球晶營運於今年第1季落底，第2季和第3季業績逐季攀升，第4季電動車市場需求趨緩，不過，第4季業績仍可望優於第3季水準。

徐秀蘭說，2024年總出貨量將自去年的歷史最高紀錄水準滑落，2025年1月因有過年因素影響，營運面臨挑戰，要維持逐季攀升的趨勢確實有壓力。隨著折舊和資本支出將於2025年達到高峰，環球晶2025年毛利率將面臨較大的壓力。