宏碁前董座王振堂鐵漢改救人！10年來首露面 談生命線甘苦

宏碁（2353）前董事長王振堂17日出席台北市電腦公會50周年活動，這也是他2014年6月卸任宏碁董事長職務後，10年來首度公開露面，他氣色精神奕奕，現在是台北市生命線協會理事長，不僅幫協會導入電腦自動化提高進線量能，更理解救人一瞬間的重要，他分享生命線電話接通前2句話時間最關鍵，因此志工必須經過長期訓練。

王振堂2014年退休後相當低調，外界均不知，他其實早在2003年（服務宏碁期間）就已加入成為台北市生命線協會的會員，迄今超過20年是資深會員，他擔任過10年的生命線協會理監事，2021年被推舉為第28屆理事長，目前連任第29屆理事長。

王振堂指出，他在宏碁董事長任內捐助公益電腦給生命線協會而開始有了聯繫，後來協會一有電腦有問題都會跑來問宏碁，他也派軟體工程師去幫忙，雙方一直有良好的互動。

王振堂指出，受生命線協會前理事長邀請接手理事長工作，是因為這是很有意義的事，一年協會救幾百人，他觀察原本志工接線很忙，因為接電話後，還要通報消防局或警察局，現在幫忙全面電腦化及網路化，透過電腦自動化連線中華電信通報，也因為電腦基礎建置完成，疫情期間協會承接衛福部「安心專線」委託，安撫市民焦慮情緒，當時一個月瞬間湧入數萬通電話，量能都還能順利消化。

「這跟救人有很大關係」王振堂表示，疫情期間民眾非常恐慌，所幸現在度過了最困難的時機，他表示，自殺是台灣十大死亡原因之一，衛福部也期望透過相關配套讓自殺排除在十大死因之外，但由於志工角色很重要，一位合格志工需要訓練2年並通過考試，故目前上線志工人數不到一百位，招募相當不容易。

為何生命線志工要訓練這麼久？王振堂解釋，是因為接電話時間很有限，往往關鍵就只有兩句話，如何一接起電話能在兩句話內讓對方覺得「志工聽得懂他」相當重要，同理心的訓練非常需要時間，而生命線也已是一個發展50年的資深組織。