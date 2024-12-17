環球晶美國新廠獲得美國晶片法4.06億元補助

環球晶（6458）今日舉行重訊記者會，宣布美國德州新廠獲美國商務部將授予環球晶美國子公司GlobalWafers America (GWA) 及 MEMC LLC (MEMC)4.06億美元的直接補助，該補助來自晶片法案補助計畫中的商業製造設施補助。

環球晶董事長徐秀蘭表示，美國商務部補助款，將用於支持環球晶位於德州謝爾曼市(Sherman, Texas)及密蘇里州聖彼得斯市(St. Peters, Missouri)的先進半導體晶圓廠40億美元投資計畫。美國商務部將根據GWA和MEMC完成各項專案里程碑的情況，於數年內分次發放該項補助。

環球晶總經理Mark England表示，從明年開始，美國將再次成為睽違20多年來先進積體電路所需之先進半導體晶圓的生產基地。我們新設的廠區與產線將填補美國半導體供應鏈中的『關鍵缺口』，並將60多年前美國作為半導體產業開拓者的科技榮光帶回本土。」他另外補充，「作為唯一參與美國晶片法案的全球半導體晶圓製造商，我們將全力支持美國半導體製造的復興。」

美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，環球晶這項投資計畫，將帶來在美國本土製造的半導體晶圓，而這也將成為下游先進晶片不可或缺的基板，幫助我們持續創新並超越世界其他國家。透過這項補助案，晶片法案正努力強化我們的供應鏈，保護國家與經濟安全，並為德州和密蘇里州創造預計超過2,000個工作機會。

環球晶表示，矽晶圓是半導體生態系統中的關鍵元件，是所有晶片不可或缺的關鍵基板。目前全球前五大半導體晶圓製造公司占據全球12吋矽晶圓市場達80%以上，環球晶圓即是其中之一。

環球晶的擴產計畫受晶片法案補助項目包括在德州謝爾曼市，預定2025年上半年起，GWA將成為美國首座量產12吋先進製程矽晶圓的製造廠。12吋矽晶圓是晶圓代工廠和整合元件製造廠(IDM)製造先進製程、成熟製程節點以及記憶體晶片時的關鍵材料。

其次是密蘇里州聖彼得斯市的投資計畫，子公司MEMC將在2025年上半年生產12吋 絕緣層上覆矽（SOI）晶圓。SOI晶圓能在嚴苛環境中顯著提高性能，並常應用於國防和航太領域。SOI晶圓特別適用於高效能、低功耗的電子應用，例如微機電系統（MEMS）設備。

環球晶強調，美國新建廠房全面營運時，將為德州和密蘇里州創造超過800個永久工作機會。至今上述擴產計畫將創造約1700個建設工作機會。

此外，除美國商務部直接補助外，環球晶也將申請美國財政部的先進製造業投資稅收抵免，該補助可抵免GWA和MEMC LLC廠區符合資格支出之稅賦，抵免額度最高可達25%。