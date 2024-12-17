快訊

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

停車格塗銷不全卻挨罰 7旬翁申訴成功…撤870張紅單

你住在斷層帶上嗎？經濟部今公告「這三條」斷層帶的劃定

加百裕、順達公布11月自結獲利 BBU效應不明顯

中央社／ 台北17日電

電池備援電力模組（BBU）題材熱炒，帶動電池相關廠商近期股價波動劇烈，加百裕、順達依櫃買中心通知，今天公告11月自結獲利，BBU效應尚不明顯。

加百裕11月營收新台幣4.7億元，年減1.47%；自結稅後純益1426萬元，較去年同期淨損4780萬元轉虧為盈，單月每股純益0.16元。

加百裕第3季稅後淨損1562萬元，較去年同期淨損2352萬元，虧損縮減，單季每股淨損0.18元。

順達11月營收10.63億元，年減39.4%；自結稅後純益3100萬元，較去年同期1.36億元減少77.2%，單季每股純益0.2元。

順達第3季稅後純益9.67億元，較去年同期大幅成長5.19倍，單季每股純益高達6.36元。

不過影響順達獲利消長的主要因素是業外，順達在機場捷運A7站一帶持有不少土地，近年積極規劃資產活化，順達今年第3季認列房產開發利益約8.5億元，推動獲利暴衝。

外資日前發布研究報告，指輝達（NVIDIA）為降低AI伺服器斷電風險，擬列入BBU從選配變成標配，一度炒熱BBU題材，加百裕、順達等相關概念股股價強勢；不過從目前已公布的業績來看，BBU對營運面的效應尚不明顯。

機場捷運 每股純益

延伸閱讀

最牛一輪／順達擁題材 中信45夯

不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

全民權證／順達 挑價內外5%

鉅祥BBU訂單看到六個月

相關新聞

台北市電腦公會50周年 彭双浪：我們都是和自己賽跑的人

台北市電腦公會今日舉辦會員大會暨50周年慶，理事長彭双浪指出，公會自1974年成立以來，50年來見證台灣資訊產業從無到有...

GB200機櫃供應鏈仍需時間優化調整 估出貨高峰將延至明年第2季後

近期市場關注NVIDIA GB200整櫃式方案（rack）各項供應進度，TrendForce於最新調查指出，由於GB20...

宏碁前董座王振堂鐵漢改救人！10年來首露面 談生命線甘苦

宏碁（2353）前董事長王振堂17日出席台北市電腦公會50周年活動，這也是他2014年6月卸任宏碁董事長職務後，10年來...

環球晶美國新廠獲得美國晶片法4.06億元補助

環球晶（6458）今日舉行重訊記者會，宣布美國德州新廠獲美國商務部將授予環球晶美國子公司GlobalWafers Ame...

科科科技數位分身平台為何吸引百萬 YTuber 合作？看中三大商機

多媒體科技業者、科科科技首度發表具備區塊鏈、AI訓練的AI數位分身管理平台「TheKeeper」，不但有綜藝教父王偉忠以AI分身介紹、親自出席發表會，百萬YouTuber志祺七七也共襄盛舉，將自己的數位分身註冊在TheKeeper管理平台上。

威剛董事長陳立白 宣布以12強賽為劇本拍電影《冠軍之路Team Taiwan》

記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白熱愛棒球，17日宣布將以12強賽的奇幻歷程為劇本藍圖，籌拍電影《冠軍之路Team...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。