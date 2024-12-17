加百裕、順達公布11月自結獲利 BBU效應不明顯

多媒體科技業者、科科科技首度發表具備區塊鏈、AI訓練的AI數位分身管理平台「TheKeeper」，不但有綜藝教父王偉忠以AI分身介紹、親自出席發表會，百萬YouTuber志祺七七也共襄盛舉，將自己的數位分身註冊在TheKeeper管理平台上。

2024-12-17 17:46