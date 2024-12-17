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台積電慈善基金會攜手桂冠 赴熊本廠送家鄉味

中央社／ 新竹17日電

台積電慈善基金會今天表示，董事長張淑芬攜手桂冠實業，本週前往日本熊本縣，與JASM舉辦冬至吃湯圓活動，讓派駐熊本廠的台積電員工，也能吃到家鄉的味道，並透過湯圓將台灣的飲食文化與孝道精神，分享給日本員工。

台積電慈善基金會今天發布新聞稿，張淑芬說，透過湯圓，不僅讓遠在海外的員工感受到家鄉的溫暖，更希望將台灣的孝道與關懷精神傳遞到每個角落，讓愛與文化跨越國界。

台積電慈善基金會指出，12月21日是今年的冬至，台灣習俗在冬至吃湯圓，象徵圓滿、豐碩，並增添一年歲月，基金會與桂冠帶著台灣湯圓，前往JASM熊本晶圓廠，與廠區近500名派駐海外的台積電員工和日本在地員工，一起團聚吃湯圓，並分享台灣吃湯圓習俗及飲食健康知識。

基金會表示，由於日本冬至沒有特別吃湯圓的習俗，這一安排讓日本在地員工感到驚喜，活動現場洋溢著溫馨和歡樂氣氛。

張淑芬在結束JASM熊本晶圓廠的冬至吃湯圓活動後，還帶領團隊前往JASM熊本晶圓廠所在的菊陽町社區，與菊陽町長Takatoshi Yoshimoto及社區長輩一起品嚐湯圓，透過實際的交流拉近彼此距離。

台積電 日本 晶圓廠

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