童子賢：關稅不會讓美國發財 應重視台灣等夥伴

美國總統當選人川普揚言上任後將加徵關稅，代工廠和碩董事長童子賢今天表示，關稅不會讓美國發財，但可以很微妙引導國際貿易方向，美國應重視與友善貿易夥伴的合作，例如加拿大、墨西哥、越南及台灣，協助執行「友岸外包」政策。

童子賢今天出席台北市電腦公會第17屆第3次會員大會暨50週年慶，會後接受媒體採訪時，談到對川普（Donald Trump）關稅政策看法。

童子賢說，美國政府的財政收入每年約5.3兆美元（約新台幣172兆元），關稅收入約840億美元，占財政收入1.6%，關稅在美國財政收入的占比相對較低，無法成為主要財政來源。

他認為，川普自稱「關稅俠」，可能是選舉策略的一部分，關稅政策的意義可能超過對美國財政的直接貢獻，更多是用於誘導國際貿易，例如若從中國進口需101美元，從越南進口僅需99美元，進口商自然會選擇成本較低的選項。關稅政策可用於推動「China+1」策略，也就是在中國之外尋找其他供應來源。

童子賢強調，關稅不會讓美國發財，但提高關稅將直接影響美國進口商和消費者。美國應重視與友善貿易夥伴的合作，例如加拿大、墨西哥、越南及台灣，協助執行「友岸外包」政策，若美國轉向懲罰這些夥伴，將形成矛盾。

童子賢表示，川普的選舉語言與施政可能存在差異，期待川普上任後能夠理性執行貿易政策，重新認識加拿大、墨西哥及台灣等貿易夥伴的重要性。

針對川普主張製造業回流美國，晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁今天受訪時坦言，「美國製造如果能夠成功的話，我們也不會在中國製造」，可見美國製造的成本很高，不能利用關稅來改變成本因素。

黃崇仁說，台灣是世界半導體製造中心，在個人電腦（PC）、筆記型電腦等方面還是很強，美國製造政策對台灣的影響「應該還好」。