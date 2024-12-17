中華電信助茂森木業打造5G AIoT 智慧製造場域 實現數位化升級

中華電信（2412）在傳統產業場域導入5G再下一城。中華電信、工業技術研究院及茂森木業合作打造「5G AIoT智慧製造場域應用」，融合5G專網、人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術。透過本次合作，茂森木業有效突破木皮加工過程中人力依賴與品質管控的挑戰，解決傳統產業關鍵痛點，實現數位化升級。

中華電信攜手茂森木業、泰雅科技、谷林運算、桔畝智慧等新創企業與華鉅網路、伸波通訊協力廠商，在茂森木業天然實木皮工廠展示5G AIoT應用成果。導入AI智慧影像辨識系統，能快速檢測木皮瑕疵，輔助品檢人員進行補皮作業，大幅提升生產效率與品質。

茂森木業在木皮與木板貼合製程中，長期面臨人力依賴、品管挑戰及老師傅經驗傳承的問題，為解決這些痛點，中華電信與新創企業開發創新技術。桔畝智慧運用5G攝影機與深度學習技術，打造AI影像辨識協作系統，精準檢測實木貼皮瑕疵並提升品管效率；谷林運算開發物聯網黏稠度感測技術，結合5G感測器與智慧機上盒，即時匯集數據，透過AIoT分析產出最佳黏膠配方，提升製程穩定性；泰雅科技提供高安全性、穩定性的5G專網平台，確保數據傳輸安全可靠。

中華電信台北營運處總經理蘇振乾表示，透過5G專網的高速率、低延遲、大連結特性，中華電信成功將5G AIoT技術應用於製程與品管，並透過廣結盟及政府間的緊密合作，協助傳產加速數位轉型，推動智慧製造發展。中華電信將繼續深化與企業合作，積極迎接更多挑戰，推動傳產升級，促進產業數位化革新。

茂森木業董事長郭士賢強調，在將持續投入傳產數位轉型與創新研發，滿足市場對客製化裝潢板材的需求。與中華電信合作導入5G AIoT技術，並運用智慧輔助系統支援現場老師傅進行品質管理，成功實現技術經驗的數位化傳承，提升產品穩定性與品質。