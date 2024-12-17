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威剛董事長陳立白 宣布以12強賽為劇本拍電影《冠軍之路Team Taiwan》

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
記憶體模組廠威剛董事長陳立白。記者李孟珊／攝影。
記憶體模組廠威剛董事長陳立白。記者李孟珊／攝影。

記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白熱愛棒球，17日宣布將以12強賽的奇幻歷程為劇本藍圖，籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》，希望能透過電影讓更多人認識棒球，傳遞棒球的魅力和精神，將冠軍隊的棒球故事分享到全世界。

中華隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，為全民奪得首座三大國際賽冠軍，寫下中華棒球史不朽新頁，從原本的不被看好，一路過關斬將，最後在東京巨蛋球場創造奇蹟的熱血奪冠歷程，不僅全民感動沸騰，也點燃陳立白的「棒球魂」。

陳立白從小就喜愛棒球，對棒球有深厚情感，童年在嘉義成長的他就讀棒球名校朴子國小。朴子國小曾在1979及1982年代表中華隊參加威廉波特少棒賽，分別奪得世界冠軍和亞軍的佳績，也培養出康明杉、陳瑞昌、陳瑞振等多名知名棒球選手。

熱愛棒球的陳立白有感母校及多所偏鄉國小棒球隊設備不足，不但在2019年媒合台灣運彩公司捐贈棒球器材回饋母校，並陸續捐助多所偏鄉小學棒球隊，期能協助深耕強化各地區棒球實力。也因熱愛棒球的心，讓他決定籌拍棒球電影，特別邀請文策院協助，希望藉由文策院的各項專業資源，讓這部冠軍電影的內容開發、製作技術、國際推廣上能達到更高水準。

11月24日中華隊中止日本隊在國際賽的27連勝紀錄，以4比0完封日本隊，拿下世界冠軍，不僅振奮全球華人球迷的心，也促使陳立白感動之餘，當下決定籌拍一部正港的棒球電影，希望能透過電影讓更多人認識棒球，傳遞棒球的魅力和精神，將冠軍隊的棒球故事分享到全世界。

今日記者會邀請12強賽中表現精彩的兩位投手陳冠宇、郭俊麟、外野手林安可及投手教練林岳平共同出席支持。

日本 電影

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