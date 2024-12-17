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台北市電腦公會50周年 彭双浪：我們都是和自己賽跑的人

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
電腦公會理事長兼友達董事長彭双浪說，公會近年關注智慧台灣建設，積極推動國際形象，以城市科技外交推動網路安全、人工智慧倫理，並探索清潔能源政策，致力縮小城鄉數位落差。圖／本報系資料照片
電腦公會理事長兼友達董事長彭双浪說，公會近年關注智慧台灣建設，積極推動國際形象，以城市科技外交推動網路安全、人工智慧倫理，並探索清潔能源政策，致力縮小城鄉數位落差。圖／本報系資料照片

台北市電腦公會今日舉辦會員大會暨50周年慶，理事長彭双浪指出，公會自1974年成立以來，50年來見證台灣資訊產業從無到有、從代工走向全球舞台的輝煌發展歷程，成就來之不易。他強調，面對全球供應鏈重組、AI革命及綠能轉型等挑戰，公會將持續扮演推動產業發展的重要角色。

他還感性地說，「這段長久的征程，讓我想起李宗盛《和自己賽跑的人》這首歌，我們都是和自己賽跑的人，為了更好的未來拚命努力，爭取一種意義非凡的勝利，成功的意義就在超越自己」。

今天會員大會現場冠蓋雲集，包括總統賴清德、環境部長彭啓明、數發部長黃彥男等人都現身與會，現任理事長彭双浪，歷屆理事長童子賢、黃崇仁、劉瑞復、施振榮也出席盛會。

彭双浪指出，台北市電腦公會成立之初僅有15家會員，如今已擁有超過3100家企業會員，遍布全台18個縣市，完整覆蓋資訊科技生態圈，會員企業的資本額總計超過1兆8800億元，年營收突破4000億元，為台灣創造了超過74萬個就業機會。他並指出，根據預測，今年台灣資通訊產品出口可望達到1300億美元，占全國出口總額的28%，寫下歷史新紀錄，為這場50周年慶增添更多意義。

「這50年來，協會與會員共同經歷大型主機、PC、網際網路、智慧型手機、行動商務、物聯網及人工智慧等多項技術革命，也多次度過經濟金融風暴、戰爭及疫情的挑戰，能有今天的成績實屬不易。」彭双浪說，自己2019年底接任理事長，前三年經歷新冠疫情，讓公會的展覽全面停擺，所幸已經安然度過，但全球供應鏈因地緣政治正在重組，AI、綠能轉型、人力資源稀缺等超出產業自身範疇的超級議題，正集中在這五年間持續發酵，這些全球範圍的大變革仍有待各方集思廣益。

彭双浪指出，台北市電腦公會近年關注智慧台灣建設，積極推動國際形象，以城市科技外交推動網路安全、人工智慧倫理，並探索清潔能源政策，致力縮小城鄉數位落差。他表示，我們追求台灣資訊產業的有序競爭力，同時希望協助台灣成為優質科技人文社會。公會將朝國際化、專業化、永續化不斷精進，努力邁向台灣ICT產業動力、世界級產業公會的立會願景。

彭双浪 疫情

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