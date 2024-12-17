台北市電腦公會50周年慶 彭双浪以李宗盛歌詞形容征程

台北市電腦公會17日舉行會員大會暨五十周年慶，理事長彭双浪指出，這是人類機械文明進化到資訊文明典範轉移的五十年。也是台灣由外銷罐頭成衣，進化到提供全球最高等級半導體晶片和電腦系統，他說，「這段長久的征程，讓我想起李宗盛『和自己賽跑的人』這首歌的歌詞，我們都是和自己賽跑的人，為了更好的未來，拼命努力，爭取一種意義非凡的勝利，成功的意義就在超越自己！」

彭双浪開場致詞指出，1974到2024五十年，是人類機械文明進化到資訊文明典範轉移的五十年。也是台灣由外銷罐頭成衣，進化到提供全球最高等級半導體晶片和電腦系統，最精彩勵志的五十年。

彭双浪表示，「這段長久的征程，讓我想起李宗盛『和自己賽跑的人』這首歌的歌詞：我們都是和自己賽跑的人，為了更好的未來，拼命努力，爭取一種意義非凡的勝利，成功的意義就在超越自己！」

他說，1974年TCA由15家會員立會，現有3,100餘家企業會員，上市櫃會員348家，遍布全台18縣市，完整覆蓋資訊科技生態圈各領域，會員資本額合計超過台幣1兆8,800億元，年營收超過4,000億美元，在台雇用員工74萬人以上。今年台灣資通訊產品的出口可望破歷史紀錄，達到1,300億美元，占台灣總出口28%，成就可喜，這讓TCA 50歲生日更顯意義非凡。

彭双浪認為，本會與會員共同歷經大中型主機、PC、網際網路、智慧手機、行動商務、物聯網、人工智慧多項技術革命，更與產業多次度過經濟金融風暴、戰爭和疫情的挑戰。能有今天的成績實屬不易。

彭双浪表示，「我個人2019年底接任公會理事長，前三年經歷新冠疫情公會展覽全面停擺的挑戰，所幸已安然度過。但全球供應鏈因地緣政治正在重組，AI、綠電碳排、人力資源稀缺等超出產業自身範疇的超級議題更都集中在這五年持續發酵，這些全球範圍的大變革仍有待各方集思廣益，共同克服。」

彭双浪認為，本會近年關注智慧台灣建設、投身台灣國際形象及城市科技外交推動，關懷網路安全及人工智慧倫理、致力縮小城鄉數位落差、探索可行清潔能源政策，在追求台灣資訊產業永續競爭力的同時，也致力協助台灣成為優質科技人文社會。TCA會朝著國際化、專業化、永續化不斷精進，努力邁向「台灣ICT產業動力」、「世界級產業公會」的立會願景。