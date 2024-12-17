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104統計今年平均每月需2.2萬名綠領人才 8年飆3.29倍

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

落實2050淨零轉型，綠領人才扮演關鍵角色！環境部與104人力銀行合作完成《綠領人才就業趨勢報告》，並簽署「綠領人才策略合作備忘錄」。根據統計，2024年近3,600家徵才企業有綠領人才需求，平均每月徵才2.2萬人，8年飆速成長3.29倍，人才缺口直追AI需求2.9萬人。

104人力銀行指出，2025年起，上市櫃公司均應編制永續報告書；2026年起，環境部也將針對溫室氣體年排放量達2.5萬公噸CO2e以上的電力、燃氣供應業及製造業開徵碳費，因目前僅7%的徵才企業開出綠領工作需求，預估未來五年仍有1~3倍的成長空間。

《綠領人才就業趨勢報告》，由環境部依「臺灣2050淨零轉型十二項關鍵戰略」，邀相關部會提供戰略關鍵字，包括：淨零、減碳、環境工程、生態檢核等超過650組關鍵字詞，透過104人力銀行累積超過45.8萬家徵才企業會員、超過882.4萬名求職會員資料庫進行大數據探勘，分析最近8年含有關鍵字的公司名、公司介紹、職缺名稱、工作內容、條件要求、技能證照等，並分析綠領人才的證照、薪資、及職涯歷程。

趨勢報告指出，2024年綠領徵才已擴及各主要產業，以電子資訊/軟體/半導體業每月徵才逾4,300人最多，其次為：一般製造業逾3,200人、建築營造不動產業逾2,700人、批發/零售/傳直銷業逾2,500人、法律/會計/顧問/研發/設計業逾2,300人，前五大產業合計需求逾1.5萬人，已占七成的綠領人才需求。8成綠領工作機會集中在六都及新竹縣市，非主管職占99.9%。

環境部長彭啓明觀察，電子資訊/軟體/半導體的綠領人才求，例如：能源規劃師、綠金專案工程師/主任、電動車電子設計工程師、充電椿硬體工程師等，企業已呼應「淨零轉型12項關鍵戰略」中的前瞻能源、風電/光電、電力系統與儲能、節能；一般製造業人才需求，例如：環境工程師、水處理系統規劃設計工程師、廢水處理操作技術員等，也呼應關鍵戰略中的資源循環零廢棄、節能、碳捕捉利用及封存。

工程師 徵才

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