以加密通訊聞名 Telegram遭控推播極端

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

雖然保密程度高，但社群軟體Telegram疑似推播極端團體社群，遭到質疑！近日有美國研究指出，若用戶搜尋太無聊的話題，Telegram會推播極端團體的社群，例如反政府、白人種族主義等，但Telegram反駁說，他們只會推播用戶曾經搜尋過的話題。Telegram過去以比其他社群軟體更能確保隱私聞名，但也引發不少質疑。

搜川普出現極端團體

根據《英國廣播公司》報導，美國公民組織「南方貧窮法」公布研究報告指出，去年他們發現Telegram會萬推播極端團體給用戶，即使用戶搜尋的是娛樂圈名人或科技相關議題。他們檢視2.8萬個Telegram社團，發現即使用戶搜尋很無聊的議題，都會被Telegram推播到白人主義、反政府、反猶主義與種族主義等內容的帳號。

對此，Telegram否認說，他們的演算法不會憑空推薦極端團體給用戶，而是根據用戶的搜尋習慣，而且公司每年會移除超過數百萬則有害的內容與言論。該公司創辦人杜洛夫近日則在法國面臨平台成為犯罪聯絡網的訴訟，但杜洛夫與公司也否認相關指控。

質疑平台縱容犯罪

由於Telegram的通訊經過加密、號稱連營運團也無法破解，且群組一次可以加入最多20萬人，並進行即時溝通，在2024年7月的用戶量突破9.5億，時全世界最大的社群軟體之一。主導研究的史魁爾說，在Telegram搜尋「川普」，就會出現如Q-Anon等極端團體；搜尋「英國暴動」，就會出現希特勒的謎因圖片等。

法國近日則是指控杜洛夫讓其社群軟體成為販毒、組織犯罪、人口販運與分享幼童性剝削影像的溫床，但Telegram堅持，他們對於極端與非法內容的管控相當嚴格。

社群軟體對於仇恨言論、暴力、色情與詐騙等內容的管控，已是全球政府關注的焦點。

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