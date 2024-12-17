快訊

台股下挫21點收23,018點 台積電下跌10元收1,075元

中捷隨機砍人嫌犯稱遭霸凌 看守所內「吞電池」送醫

西班牙足協主席強吻女冠軍：體壇性騷擾的孤獨奮戰

以加密通訊聞名 Telegram遭控推播極端

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
通訊軟體Telegram遭到研究指控會推播極端社群給用戶，但遭到否認。（中央社示意圖）
通訊軟體Telegram遭到研究指控會推播極端社群給用戶，但遭到否認。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

雖然保密程度高，但社群軟體Telegram疑似推播極端團體社群，遭到質疑！近日有美國研究指出，若用戶搜尋太無聊的話題，Telegram會推播極端團體的社群，例如反政府、白人種族主義等，但Telegram反駁說，他們只會推播用戶曾經搜尋過的話題。Telegram過去以比其他社群軟體更能確保隱私聞名，但也引發不少質疑。

搜川普出現極端團體

根據《英國廣播公司》報導，美國公民組織「南方貧窮法」公布研究報告指出，去年他們發現Telegram會萬推播極端團體給用戶，即使用戶搜尋的是娛樂圈名人或科技相關議題。他們檢視2.8萬個Telegram社團，發現即使用戶搜尋很無聊的議題，都會被Telegram推播到白人主義、反政府、反猶主義與種族主義等內容的帳號。

對此，Telegram否認說，他們的演算法不會憑空推薦極端團體給用戶，而是根據用戶的搜尋習慣，而且公司每年會移除超過數百萬則有害的內容與言論。該公司創辦人杜洛夫近日則在法國面臨平台成為犯罪聯絡網的訴訟，但杜洛夫與公司也否認相關指控。

質疑平台縱容犯罪

由於Telegram的通訊經過加密、號稱連營運團也無法破解，且群組一次可以加入最多20萬人，並進行即時溝通，在2024年7月的用戶量突破9.5億，時全世界最大的社群軟體之一。主導研究的史魁爾說，在Telegram搜尋「川普」，就會出現如Q-Anon等極端團體；搜尋「英國暴動」，就會出現希特勒的謎因圖片等。

法國近日則是指控杜洛夫讓其社群軟體成為販毒、組織犯罪、人口販運與分享幼童性剝削影像的溫床，但Telegram堅持，他們對於極端與非法內容的管控相當嚴格。

社群軟體對於仇恨言論、暴力、色情與詐騙等內容的管控，已是全球政府關注的焦點。

【更多精采內容，詳見

Telegram 社群 軟體

延伸閱讀

行政院處長遭控霸凌還搞不倫　政院：分案調查中

影／雪地北韓兵屍體震撼曝光！俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

韓檢急逮捕金龍顯原因曝！急刪Telegram帳戶又重新加入 恐涉企圖滅證

一代詩魔洛夫詩書之美特展 即日起推出

相關新聞

整理包／電子巨頭尾牙大比拚！天王天后助陣 各家卡司、細節一次看

每年農曆春節假期前，台股市場最大的壓軸盛事，絕對非各大廠「旺年會（尾牙）」莫屬。事實上，國內電子業者在近兩年來，不斷受到...

以加密通訊聞名 Telegram遭控推播極端

雖然保密程度高，但社群軟體Telegram疑似推播極端團體社群，遭到質疑！

OPENSIGNAL 發表測試報告 中華電信行動網路得14項第一

國際權威認證機構 OPENSIGNAL 17日針對2024年下半年度台灣電信業者行動網路服務品質公布最新「台灣行動網路體...

AI推升重電設備需求 華城訂單一波接一波

華城百億大單來了。華城（1519）昨（16）日召開法說會，華城總經理許逸德表示，持續受惠外銷市場強勁的動能，第4季已經接了約100多億元的訂單量，目前也已經在接2027年～2028年的訂單。

中保科跨足AI智造 旗下立捷新廠啟用明年業績看增逾15%

中保科（9917）旗下立捷國際新建工廠於昨（16）日舉行啟用典禮，中保科董事長林建涵宣布，斥資5.8億元興建的立捷新廠代表集團正式跨入AI智慧製造關鍵里程碑。

AI鏈三強 大摩按讚：世芯目標價升至3,988元 聯發科1,688元 台積1,388元

AI特殊應用IC（ASIC）能否與輝達繪圖處理器（GPU）抗衡，已成為全球焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。