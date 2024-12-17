快訊

台股下挫21點收23,018點 台積電下跌10元收1,075元

中捷隨機砍人嫌犯稱遭霸凌 看守所內「吞電池」送醫

西班牙足協主席強吻女冠軍：體壇性騷擾的孤獨奮戰

聽新聞
0:00 / 0:00

OPENSIGNAL 發表測試報告 中華電信行動網路得14項第一

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
中華電信5G整體涵蓋率、上傳及下載網速皆為全台第一。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
中華電信5G整體涵蓋率、上傳及下載網速皆為全台第一。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

國際權威認證機構 OPENSIGNAL 17日針對2024年下半年度台灣電信業者行動網路服務品質公布最新「台灣行動網路體驗報告」，報告指出，中華電信的行動網路於5G及整體涵蓋率、上傳及下載網速皆為全台第一，5G及整體的語音體驗、影音體驗、遊戲體驗等用戶體驗項目評比都居冠軍寶座，合計共囊獲14項冠軍，為國內唯一蟬聯2024上、下半年「用戶體驗評比」冠軍的電信業者。

「行動網路涵蓋」及「網路速度」是影響民眾行動網路使用體驗的兩大重要因素，此次OPENSIGNAL報告中，中華電信獨獲「5G下載、上傳網速」、「整體下載、上傳網速」、「5G涵蓋體驗」及「整體涵蓋體驗」等6項冠軍，針對用戶感受進行評比的「5G影音體驗」、「整體影音體驗」、「5G遊戲體驗」、「整體遊戲體驗」、「5G語音體驗」及「整體語音體驗」等6項也奪冠。為國內唯一蟬聯5G及整體用戶體驗共12個獎項均奪冠之電信業者，並於「5G可用率」及「可靠性」位居第一。

中華電信董事長簡志誠表示。中華電信具備最堅強的網路優勢，積極投入設備建設，並研發與導入最新的技術，創造最高品質的客戶服務體驗。將繼續深耕先進連線技術並發展各式智慧創新應用，為所有客戶帶來全台最棒的行動服務品質。

中華電信專注打造冠軍級的行動服務，展望未來，中華電信表示將持續透過不斷創新與整合，秉持以客戶為中心的理念，提供最值得客戶信賴的服務，同時，公司將以AI 啟動未來，加速發展各式智慧新興應用與研發，為所有客戶提供更便利優質的服務。

5G 中華電信

延伸閱讀

道瓊永續指數 中華電蟬聯世界成分股

推動ESG專業發展永續 國泰醫院培育氣候與健康管理師

川普若再次喊「乾淨網路」？ 中華電：可提供經驗服務

中華電信工會不滿待遇抗議 交長籲：勞資雙方好好協議

相關新聞

整理包／電子巨頭尾牙大比拚！天王天后助陣 各家卡司、細節一次看

每年農曆春節假期前，台股市場最大的壓軸盛事，絕對非各大廠「旺年會（尾牙）」莫屬。事實上，國內電子業者在近兩年來，不斷受到...

以加密通訊聞名 Telegram遭控推播極端

雖然保密程度高，但社群軟體Telegram疑似推播極端團體社群，遭到質疑！

OPENSIGNAL 發表測試報告 中華電信行動網路得14項第一

國際權威認證機構 OPENSIGNAL 17日針對2024年下半年度台灣電信業者行動網路服務品質公布最新「台灣行動網路體...

AI推升重電設備需求 華城訂單一波接一波

華城百億大單來了。華城（1519）昨（16）日召開法說會，華城總經理許逸德表示，持續受惠外銷市場強勁的動能，第4季已經接了約100多億元的訂單量，目前也已經在接2027年～2028年的訂單。

中保科跨足AI智造 旗下立捷新廠啟用明年業績看增逾15%

中保科（9917）旗下立捷國際新建工廠於昨（16）日舉行啟用典禮，中保科董事長林建涵宣布，斥資5.8億元興建的立捷新廠代表集團正式跨入AI智慧製造關鍵里程碑。

AI鏈三強 大摩按讚：世芯目標價升至3,988元 聯發科1,688元 台積1,388元

AI特殊應用IC（ASIC）能否與輝達繪圖處理器（GPU）抗衡，已成為全球焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。