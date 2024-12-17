OPENSIGNAL 發表測試報告 中華電信行動網路得14項第一

國際權威認證機構 OPENSIGNAL 17日針對2024年下半年度台灣電信業者行動網路服務品質公布最新「台灣行動網路體驗報告」，報告指出，中華電信的行動網路於5G及整體涵蓋率、上傳及下載網速皆為全台第一，5G及整體的語音體驗、影音體驗、遊戲體驗等用戶體驗項目評比都居冠軍寶座，合計共囊獲14項冠軍，為國內唯一蟬聯2024上、下半年「用戶體驗評比」冠軍的電信業者。

「行動網路涵蓋」及「網路速度」是影響民眾行動網路使用體驗的兩大重要因素，此次OPENSIGNAL報告中，中華電信獨獲「5G下載、上傳網速」、「整體下載、上傳網速」、「5G涵蓋體驗」及「整體涵蓋體驗」等6項冠軍，針對用戶感受進行評比的「5G影音體驗」、「整體影音體驗」、「5G遊戲體驗」、「整體遊戲體驗」、「5G語音體驗」及「整體語音體驗」等6項也奪冠。為國內唯一蟬聯5G及整體用戶體驗共12個獎項均奪冠之電信業者，並於「5G可用率」及「可靠性」位居第一。

中華電信董事長簡志誠表示。中華電信具備最堅強的網路優勢，積極投入設備建設，並研發與導入最新的技術，創造最高品質的客戶服務體驗。將繼續深耕先進連線技術並發展各式智慧創新應用，為所有客戶帶來全台最棒的行動服務品質。

中華電信專注打造冠軍級的行動服務，展望未來，中華電信表示將持續透過不斷創新與整合，秉持以客戶為中心的理念，提供最值得客戶信賴的服務，同時，公司將以AI 啟動未來，加速發展各式智慧新興應用與研發，為所有客戶提供更便利優質的服務。