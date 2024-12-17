「綠領人才」需求直追 AI 人才 八年飆速成長3.29倍

由環境部與104人力銀行合作完成的《綠領人才就業趨勢報告》17日發表，報告內容揭露，2024年，近3,600家徵才企業有綠領人才需求，平均每月徵才2.2萬人，八年飆速成長3.29倍，人才缺口直追AI需求2.9萬人。

104人力銀行表示，由於2025年起，上市櫃公司均應編制永續報告書；2026年起，環境部也將針對溫室氣體年排放量達2.5萬公噸CO2e以上的電力、燃氣供應業及製造業開徵碳費，因目前僅7%的徵才企業開出綠領工作需求，預估未來五年仍有1~3倍的成長空間。

《綠領人才就業趨勢報告》，由環境部依「台灣2050淨零轉型十二項關鍵戰略」，邀相關部會提供戰略關鍵字，包括：淨零、減碳、環境工程、生態檢核等超過650組關鍵字詞，透過104人力銀行累積超過45.8萬家徵才企業會員、超過882.4萬名求職會員資料庫進行大數據探勘，分析最近八年含有關鍵字的公司名、公司介紹、職缺名稱、工作內容、條件要求、技能證照等，並分析綠領人才的證照、薪資、及職涯歷程。

報告指出，2024年綠領徵才已擴及各主要產業，以電子資訊/軟體/半導體業每月徵才逾4,300人最多，其次為：一般製造業逾3,200人、建築營造不動產業逾2,700人、批發/零售/傳直銷業逾2,500人、法律/會計/顧問/研發/設計業逾2,300人，前五大產業合計需求逾1.5萬人，已占七成的綠領人才需求。八成綠領工作機會集中在六都及新竹縣市，非主管職占99.9%。

報告還顯示，2024年綠領徵才的主要職務，以環境安全衛生類人員逾3,200個工作機會最多，其次為：業務銷售類人員逾2,900個、工程研發類人員逾1,400個、門市營業類人員逾1,041個、專案/產品管理類人員逾1,029個、位居第五名，竄升速度最快；反映企業為跟上淨零轉型的成長趨勢，對於專案/產品管理的綠領需求明顯增強，2017年平均每月工作數僅雙位數、不到百人，到2024年已破千人需求。

報告並提到，2024年，22%的綠領工作要求具有環境專業證照，比2017年的19%上升3個百分點；同一期間，39%的綠領工作限定科系，比2017年的49%下降10個百分點。顯示企業對綠領人才的專業要求逐漸提高，但科系限定逐漸鬆綁，一升一降之間，有助於青年培力、以及社會科學、文史哲、商管等非理工如環安/化工/土木等相關科系或非綠領職人，經過環境專業加值、跨領域在職進修環保專業證照或課程，切入專案管理、品牌行銷、社群推廣、業務銷售等綠領相關職務。