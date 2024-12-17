整理包／電子巨頭尾牙大比拚！天王天后助陣 各家卡司、細節一次看

每年農曆春節假期前，台股市場最大的壓軸盛事，絕對非各大廠「旺年會（尾牙）」莫屬。事實上，國內電子業者在近兩年來，不斷受到AI人工智慧等多題材利多的加持，並成功繳出亮麗的成績單，而如今距離農曆新年，只剩下差不多一個月的時間，包括華碩、技嘉、廣達、和碩、英業達、仁寶、金寶、宏碁、緯創、鴻海等大廠，也都將按照慣例，籌辦盛大的旺年會活動，以犒賞員工一年來的辛勞。

對此，以上這些台系指標大廠也將在辦理規模、紅包加碼、獎金總額上各顯神通，除了將砸重金找天王天后到場助陣、還會安排五星酒店桌席來宴請員工，在餐食及排場上，一間比一間還要豐盛，並藉機向外界凸顯自身的規模及實力。截至目前各大廠的旺年會時程、嘉賓卡司陣容陸續揭曉，《經濟日報》也依序將其整理列出，供讀者一次了解，快來看看吧！

1.華碩：12月20日

＊主題：2024華碩歲末聯歡晚會「眾智耀輝煌，共創AI新高峰」

＊卡司陣容：搖滾天團八三夭、金曲歌后蔡健雅、創作才子韋禮安等實力唱將。

華碩一年一度的「歲末聯歡晚會」，將在12月20日於南港展覽館一館4樓登場，主題為「華碩眾智耀輝煌、共創AI新高峰」，而這次請來金鐘星光搭擋蔡尚樺、黃豪平現身主持，也請來一眾大咖歌王、歌后現身開唱，並且開場表演則找來宋坤傳藝進行演出，活動也將開放員工上台進行才藝展演、競賽，爭奪額外的獎金，而華碩董事長施崇棠也將親自現身，公布2025年最新展望，吸引市場關注。

2.技嘉：12月24日

＊主題：2025技嘉科技旺年會「技嘉未來啟新路，AI智創展宏圖」

＊卡司陣容：蕭敬騰、徐佳瑩、蔡家蓁、陳國華、陳忻玥＋李杰明

顯卡大廠技嘉（2376）今年將於12月24日平安夜，舉行尾牙旺年會活動，而董事長葉培城屆時將親自現身，除了勉勵旗下辛苦工作的同仁們，更安排了一系列的精彩節目，邀請曾入圍過2次台語金曲歌后的實力唱將蔡家蓁，以及曾親手幫張清芳、蘇永康、鄭秀文、徐懷鈺、彭佳慧等多位歌手，設計、製作個人專輯的知名音樂製作人陳國華、以及歌手陳忻玥＋李杰明登台開唱，另外，團隊還砸重金找來至今已發行6張個人專輯的金曲歌后「LaLa」徐佳瑩，以及金曲歌王「老蕭」蕭敬騰現身助陣，替技嘉旺年會帶來壓軸演出。

3.廣達：1月2日

＊主題：2025廣達旺年會「AI領航，廣達天下」

＊卡司陣容：9M88、杜力、理想混蛋、伍佰+China Blue

代工大廠廣達（2382）今年除了找藝人阿Ken及楊小黎搭擋主持，也找來爵士女伶9M88、夢想樂團理想混蛋開唱，而大家最期待的壓軸演出，則將由搖滾天王伍佰也將帶著專屬樂隊China Blue現身開唱，而今年一樣會有現金抽獎的環節，並且為人人有獎，若員工未現場領取，將隔日於公司內以系統抽出。而照慣例董事長林百里與副董事長梁次震也都將站上舞台，釋出最新展望、並為明年發展喊出一段精神喊話，吸引外界關注。

4.和碩：1月5日

＊主題：和碩聯合科技團圓日「翔於千仞，萬象煥新」

＊卡司陣容：田馥甄、男團ENERGY、告五人

代工大廠和碩（4938）即將於1月5日晚上6點在南港展覽館1館4樓舉辦集團「科技團圓日」，並邀請到人氣男團ENERGY、樂團告五人，以及日本知名舞團Avantgardey現身，並帶來精彩絕倫的演出，而作為壓軸演出的神秘嘉賓，則是得過金曲獎「最佳華語女歌手」大獎的美聲歌后田馥甄（Hebe），並且團隊也準備了一系列的好禮、及大獎，要讓同人通通抽回家，此外，董事長童子賢、共同執行長鄧國彥與鄭光志，也都將親自出馬，登台釋出自身最新的展望。

5.英業達：1月12日

＊主題：「同心協力，再創佳績」英業達集團50週年旺年會

＊卡司陣容：陶喆（壓軸神秘嘉賓）、告五人、動力火車、理想混蛋等

英業達明年適逢成立50週年，團隊為盛大慶祝，特地將「旺年會」搬進台北小巨蛋舉行，並找藝人阿KEN、楊千霈進行主持，邀請的歌手卡司陣容也十分堅強，除了金曲樂團告五人、動力火車、理想混蛋等大咖輪番開唱，還將有一位「神秘巨星」到場同樂。至於「員工抽獎」方面，前兩年最大獎為50萬元，總獎金達6,000萬元。針對今年最大獎，團隊透露，應該跟過往（20萬以上）差不多，不過長官可能會額外加碼，所以目前無法確定屆時會發出多少獎項，但獎金總額確定上看千萬元。

6.金寶：1月13日

＊主題：金寶旺年會「智慧領航，智造未來」

＊卡司陣容：玖壹壹、李翊君

老牌電子大廠金寶（2312）將於1月13日在南港展覽館一館四樓舉辦旺年會活動，本屆主題訂為「智慧領航，智造未來」也呼應了團隊近年跨足人工智慧、虛擬實境、物聯網領域，將「智慧製造」的觸角持續朝全球市場邁進的理念；而金寶今年找來本土天團「玖壹壹」以及曾為多部瓊瑤電視連續劇演唱過主題曲、片尾曲、插曲的知名歌手李翊君現身助陣，雙方的每一首歌曲都是經典中的經典，每次演出都讓現場秒變超大型KTV，也讓員工跟歌迷都感到萬分的期待。

7.仁寶：1月14日

＊主題：2025仁寶電腦旺年會「聚力向心，智塑未來」

＊卡司陣容：頑童（MJ116）、小春（Kenzy）、大淵（MUTA）、瘦子（E.SO）、邱軍、詹雯婷（Faye）、金曲歌后彭佳慧、李多慧

金仁寶旗下代工大廠仁寶（2324）將於1月14日在南港展覽館1館4樓召開旺年會活動，並在下午三點至三點五十五分之間，邀請李多慧帶頭的「味全龍拉拉隊」，一起到現場替大家帶來精彩絕倫的開場表演；而這次旺年會除了請來王牌主持人許效舜、蔡尚樺搭擋助陣，也邀請了多位實力派唱將現身開唱，令公司同仁感到萬分期待，而這次旺年會也是仁寶董事長陳瑞聰上任以來，首次與總經理 Anthony Peter Bonadero獨挑大梁主持大局，兩人屆時也將釋出最新的市場動態，吸引外界關注。

8.宏碁：1月15日

＊主題：2024 Acer year-End Party「AI Group 共創未來」

＊卡司陣容：黃路梓茵、玖壹壹、滅火器、A-Lin

雙A大廠宏碁（2353）將於明年1月15日在南港展覽館二館一樓舉辦集團尾牙，並邀請三金主特人Lulu黃路梓茵、派對天團玖壹壹、臺灣之聲滅火器樂團、天生歌姬A-Lin黃麗玲等大咖前來助陣，團隊也預告，2024 Acer Year-End Party 即將閃耀登場，每一個音符與舞步，都堅定著我們對未來的渴望與信念；每一段節目，都將帶領您經歷精采絕倫的美好感官之旅；每一道佳餚，皆是表達對團隊無畏挑戰、破風突圍的真誠感謝。而團隊也要將這一夜特地獻給AI Group並肩作戰的夥伴，讓我們一同迎向AI時代的浪潮，共創AI Group大未來！

9.緯創：1月17日

＊主題：2025緯創小年夜

＊卡司陣容：尚未公布

代工大廠緯創（3231）將於明年1月17日舉辦集團尾牙活動「緯創小年夜」，團隊由於每年都把吃尾牙的時間，規劃在農曆新年前的倒數幾日，也因此將活動以「緯創小年夜」來取名，而該盛會照慣例都是全集團員工一起吃，其中也包括緯育、緯謙等子公司，而參與的員工人數也是有增無減，現場至少席開千桌以上、總人數一定都會超過萬人，而緯創往年都是找天王天后級歌手助陣，去年更找來天后張惠妹為員工們開演唱會專場，雖然今年來賓名單仍尚未公布，但卡司陣容及活動細節也持續吸引外界的關注。

10.鴻海：1月24日

＊主題：2025鴻海運動嘉年華

＊亮點：前進大巨蛋、女神林襄現身