盛美半導體設備突破性ALD設備再獲市場驗證

美商盛美半導體設備今（17）日宣布，其2024年推出的Ultra Fn A等離子增強型原子層沈積爐管設備（PEALD）已初步通過中國大陸一家半導體客戶的工藝驗證，正在進行最後優化和為邁入量產做準備。

盛美半導體設備還宣布，其于2022年推出的Ultra Fn A熱原子層沈積爐設備（Thermal ALD）也已通過另一家領先的中國大陸客戶的工藝驗證，性能參數可以跟國際大廠競爭，甚至更勝一籌。

盛美半導體設備董事長王晖表示，現代集成電路（IC）的製造過程，愈來愈依賴具有卓越階梯覆蓋率以及高質量的精準薄膜沈積技術。應對諸如氮化碳矽、氮化矽薄膜和高低介電常數薄膜等沈積材料所帶來的複雜挑戰，需要真正的創新，而ACM的研發團隊憑藉其先進的原子層沈積（ALD）平台和工藝已逐步接近和完成這一目標。相信，鎮盛美半導體設備的專有差異化設計方案能夠解決先進三維結構製造中面臨的難題。

盛美半導體設備的Ultra Fn A ALD立式爐設備產品包括熱原子層沈積（Thermal ALD）和等離子體增強原子層沈積（PEALD）兩種配置，可執行硬掩模層、阻擋層、間隔層、側壁保護層、介質填充等多種薄膜沈積任務，滿足目標工藝應用的各種需求。這兩種配置均采用六單元系統，可批量處理多達100片300mm晶圓。該設備還包括四個裝載端口系統（裝載區可控制氧氣濃度）、一個集成供氣系統（IGS）和一個原位乾法清洗系統，所有設計均符合SEMI標準。

盛美半導體設備的Ultra Fn A PEALD設備當前應用沈積氮化矽 (SiN) 薄膜。該機具采用雙層管設計以及氣流平衡技術，能夠顯著提升晶圓內（WIW）和晶圓間（WTW）的均勻性。通過采用等離子增強技術，該設備還可有效降低器件的熱預算。此外，通過微調前驅體在前置單元中的存儲和釋放量，能夠達成控制器件的關鍵尺寸和圖案輪廓。

盛美半導體設備的Ultra Fn A碳氮化矽（SiCN）熱模式原子層沈積爐管設備已通過國內領先的集成電路製造客戶的驗證。該設備能夠實現超薄、無空隙的薄膜沈積，並且能夠精確控制薄膜厚度，達到原子級別的沈積精度。同時，該設備還能夠實現精確的碳摻雜，從而提升薄膜的硬度和耐腐蝕性。此外，該設備還具有內置的乾法清潔功能，能夠確保顆粒的穩定性。