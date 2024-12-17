遠傳攻雲 子公司博弘16日掛牌

遠傳旗下小金雞博弘雲端昨天以承銷價一○一元上櫃掛牌，交易首日行情甜蜜蜜。博弘不僅在亞太地區建立了穩固的市場地位，更積極拓展全球市場，憑藉創新技術、穩健財務基礎及深厚行業經驗，也在全球雲端產業中脫穎而出。

遠傳電信總經理暨博弘雲端董事長井琪表示，博弘二○一九年成為遠傳的子公司，一方面為「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）挹注雲端能量，同時也攜手遠傳業務團隊拓展數位轉型新藍海，發揮集團綜效，拓展事業新篇章。

井琪相信，以博弘厚實的多雲整合能力、豐富的跨國經驗，和遠傳在智慧資通訊的深耕，不僅可以助力台灣企業提供合適的解決方案，也能積極布局亞太市場，將技術力輸出海外，協助國際夥伴提升營運韌性與市場競爭力。

博弘雲端總經理何冠生表示，各行各業對於多雲、混合雲環境的需求逐漸提升，並快速增強大數據分析能力、ＡＩ（人工智慧）應用、災害復原機制、維運託管服務以及落實ＥＳＧ目標（如節能減碳）。這些能力不僅支持零售、金融、智慧製造和遠距醫療等前瞻願景，也成為未來競爭的關鍵。

何冠生指出，博弘透過數據驅動的洞察力，不僅幫助企業做出更精準的決策，還發掘更多潛在商機。博弘也將這套模式成功推廣至香港市場，並進一步進軍新加坡、馬來西亞及越南等海外市場，公司對於未來營運動能相當樂觀。